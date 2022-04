DUBOKO SAM RAZOČARANA! NASILNIK ISCENIRA LUDILO I PROĐE BEZ KAZNE: Brutalno pretučena Nikolija uplašena za svoju bezbednost

Sudija Osnovnog suda u Čačku uvažio je mišljenje veštaka medicinske struke i okrivljenom Goranu V. (32), koji je prošle godine brutalno pretukao suprugu Nikoliju (31) umesto kazne zatvora, izrekao meru obaveznog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa.

Goran V. će biti pod nadzorom lekara i od ocene psihologa i psihijatara zavisi koliko će u ustanovi biti zadržan. Goran V. ovom merom nije oslobođen, već on ide u zatvorsku bolnicu na lečenje.

foto: Kurir/Denis Čeković

- Mesec dana nakon što sam izašla iz bolnice, ja sam srpskoj javnosti otvorila dušu, podelila s novinarima agoniju koju sam preživela, u nadi da će narod shvatiti ozbiljnost problema nasilja u porodici. Prevarila sam se, duboko sam razočarana! Ono što se juče dogodilo u Osnovnom sudu u Čačku žrtvama šalje jasnu poruku, a ona glasi: "Ćuti i trpi dok te ne ubije". Šta mislite da li će ovaj slučaj biti ohrabrenje nekoj ženi da prijavi muža koji joj lupi tri šamara!? Neće svakako, trpeće i biti rob, biće drugog reda koje muškarcu mora biti potčinjeno u svakom smislu. A sve zato jer nasilnik može da iscenira ludilo i da prođe bez zatvorske kazne, bez bilo kakve osude - kaže revoltirano Nikolija V. (31) koja je juče pred sudom povodom brutalnog prebijanja bila prvi i poslednji put.

foto: Kurir.rs/D.Č.

- Nakon čitanja presude ja sam veoma burno reagovala, to je bio još jedan atak na moju psihu, jer zaista nisam verovala da će se nasilnik izvući. Čula sam da je dodatno veštačenje njegovog mentalnog zdravlja odbijeno, jer je to za državu skupo. Sramota! Pa da li bi bilo skupo da sam čerka nekog političara ili nekog bitnog lika, a ne ćerka običnog radnika. Kada sam pristala da pričam sa novinarima, zaista sam verovala da ako iznesem svoju golgotu, to će ohrabriti žene žrtve da se bore za sebe, svoju decu, svoj život - priča Nikolija.

Ona kaže da ne želi da komentariše procene sudskih veštaka, jer za to nije stručna.

- Živela sam sa Goranom i sa njim imam četvoro dece . Tvrdim da on nije ni lud ni duševno bolestan, on je manipulator i nasilnik. Iskreno, uplašena sam za svoju bezbednost, jer šta će biti kada on za par meseci izađe iz duševne bolnice. Ko će mene da zaštiti!? Ima li uopšte smisla ponovo zvati policiju ako mi se on pojavi na vratima. I policija zna o kakvom profilu ličnosti se radi, imali su mnogo susreta s njim, oni bi sigurno o njemu dali objektivniju procenu od veštaka - zaključuje Nikolija.

Zaštićen svedok a čula nasilnika U Osnovnom sudu u Čačku Nikolija je juče svoj iskaz davala u svojstvu žrtve nasilja koja po zakonu ima status posebno osetljivog svedoka, što joj omogućava da izjavu da bez prisustva nasilnika. - Tačno je, nisam ga videla ali sam ga čula, i to me dodatno potreslo. Nisam više sigurna u smisao čitave borbe, sve je obesmišljeno.

Podsećamo, Osnovno javno tužilastvo predložilo je za Vučkovića kaznu od pet godina i tri meseca robije, što nije najviša zatvorska kazna za krivično delo nasilje u porodici. Goran je Nikoliju kobne noći prošle godine u avgustu, po povratku sa svadbe tukao letvom na kojoj je bio zakucan ekser, nesrećna žena gotovo da nije imala mesto na telu koje nije bilo izubijano. Lekari u čačanskoj bolnici su se za njen život borili desetak dana. Zadobila je prelome kostiju, rebara, imala je potres mozga i unutrašnje krvarenje. U spisima punomoćnika i branioca stoji da je Nikolija po telu imala oko 20 ugriza zubima koje joj je naneo muž nasilnik. Njeno izubijano golo telo je bacio pored kontejnera, nedaleko od kuće. Komšije koje su prve videle telo pored kontejnera, najpre su pomislili da se radi o lešu kakve uginule životinje.

foto: Denis Čeković

Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku dostavili smo pitanja u vezi sa ovim postupkom, ukazujući na zabrinutost javnosti zbog trostrukog ubistva u Atenici, gde je vinovnik takođe prijavljivan za nasilje u porodici. Od OJT smo dobili anemično saopštenje.

- U vezi konkretnog predmetakoji se odnosi na postupanje OJT u Čačku obaveštavamo vas da Tužilaštvo ne komentariše nepravosnažne sudske odluke. Stav prem istim izražava izjavljivanjem redovnih pravnih lekova. Izvršenje svake mere bezbednosti prati sud koji je istu izrekao - navodi se u dopisu medijima.

(Kurir.rs/D.Č.)