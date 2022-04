PLJEVLJAK ORGANIZOVAO NOVU KRIMINALNU GRUPU, SUMNJIČE SE ZA UBISTVA I ŠVERC DROGE: Svi detalji hapšenja Darka Šarića!

Pljevljak Darko Šarić, njegov advokat Dejan Lazarević i još nekoliko osoba uhapšeno je u velikoj međunarodnoj akciji koju u saradnji sa Evropolom i Jurodžastom u Srbiji sprovode Uprava kriminalističke policije MUP Srbije i Tužilaštvo za organizovani kriminal. Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima su i navijač Uroš Mišić, koji je promenio prezime u Radovanović, ali i policajci, sudije i ljudi iz kriminalnog miljea.

Blokirana ulica

Velika akcija ispred kuće Darka Šarića, u kojoj je do juče bio u kućnom pritvoru, počela je od ranih jutarnjih sati i trajala je do kasno po podne. Ulicu je blokirao veliki broj policajaca s fantomkama, naoružanih dugim cevima, inspektora u civilu, a tokom trajanja pretresa i privođenja prisutna su bila i kola Hitne pomoći.

Kasno po podne policija je na "pauku" iz njegove garaže odvezla i blindirani "mercedes" G klase, ali i računar i kutije s dokumentima.

- Darko Šarić je uhapšen zbog sumnje da je bio organizator kriminalne grupe čiji su ostali članovi uhapšeni. Sumnjiče se za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet droge, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava, izazivanje opšte opasnosti, kao i zloupotrebu službenog položaja - objašnjava sagovornik Kurira.

Pali i telohranitelji

MUP je juče saopštio da su lisice stavljene i D. O. i D. M., a da se za ostalim članovima intenzivno traga.

- Uhapšeni Danilo Odović i Duško Mirković su navodno bili Šarićevi telohranitelji - navodi naš sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa se dovodi u vezu sa ubistvom Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, ali i Mileta Radulovića zvanog Kapetan, Damira Hadžića i Adisa Spahića u Crnoj Gori.

Trgovina uticajem

- Velikom međunarodnom akcijom, koja je istovremeno pokrenuta u nekoliko zemalja Evrope, državama u okruženju, ali i u svetu, u Ekvadoru, obuhvaćeni su i srpski policajci za koje se odavno sumnja da su na platnom spisku Darka Šarića. Sumnja se da su oni vršili zloupotrebe položaja i trgovinu uticajem, tako što su uticali na rad kolega iz policije, tužilaca, ali i sudija za prethodni postupak - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Ovo nije kraj, očekuju se nova hapšenja.

Šarić bio iza rešetaka od 2014.

Četiri meseca u kućnom pritvoru

Protiv Darka Šarića u toku su dva postupka, jedan za šverc 5,7 tona kokaina, koji bi trebalo da bude nastavljen početkom maja. On je bio pravosnažno osuđen na 15 godina, ali je Vrhovni kasacioni sud ukinuo tu presudu i glavni pretres je otvoren pred Apelacionim sudom u Beogradu. Takođe, pred tim sudom je u toku i razmatranje žalbi na presudu kojom je osuđen za pranje više od 20 miliona evra. Šarić je, podsetimo, bio u bekstvu od 2010. do 2014. godine, kad se u martu predao srpskom pravosuđu. U pritvoru Specijalnog suda bio je do decembra prošle godine, kad je prebačen u kućni pritvor s nanogicom: - On je sedam i po godina boravio sam u ćeliji u zgradi u Ustaničkoj ulici, u koju će se, sudeći po onome za šta se sumnjiči, vratiti ponovo.