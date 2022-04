POSTOJE 2 STVARI KOJE UKAZUJU NA POVEZANOST ŠARIĆA I BELIVUKA Odao ih "oficir za vezu"? ŠTA SU SATELITSKI TELEFONI KOJI SU NAĐENI?

Četiri meseca nakon što je pušten u kućni pritvor, Darko Šarić je ponovo uhapšen! Pored njega, u akciji Evropola i Jurodžasta, privedeno je još 30 osoba, kao i njegov advokat Dejan Lazarević, inače branilac Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Šarić se, prema nezvaničnim saznanjima, dovodi u vezu sa organizacijom ubistva pripadnika škaljarskog klana Alena Kožara i Damira Hadžića, koje se dogodilo na Krfu u julu 2020. godine.

Šta Šarića čeka nakon privođenja? Za koje novo delo je osumnjičen i ko je sve umešan? Koja je uloga advokata Dejana Lazarevića, kog mediji zovu "mafijaški konsiljere"? Gosti Usijanja bili su Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs i Ratomir Antonović, Centar za bezbednost istrage i odbranu.

- Činjenica da se tokom celog dana nije pojavila nijedna tačna informacija, meni govori o stepenu tajnosti i profesionalnosti ove cele akcije, jer su vešto i dobro sakriveni svi podaci. Pristupilo se ozbiljno. Ispostavilo se da je Šarić satima bio u svojoj kući, razgovarao sa inspektorima. To može da bude znak da su objekti, sobe, kuće bili pretresani do samih zidova - rekao je Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

Ratomir Antonović, Centar za bezbednost istrage i odbranu smatra da policija raspolaže saznanjima koji ukazuju na konkretnu umešanost Darka Šarića u krivičnim delima.

- Policija, očigledno, ima neka nova saznanja i raspolaže materijalnim dokazima, koji ukazuju na konkretnu umešanost Darka Šarića. Saznali smo danas iz medija da su to ubistva na Krfu, gde su života lišena dva lica. Možemo govoriti o umešanosti Darka Šarića za to. Ti dokazi se žele utvrditi. Mislim da nije samo to u pitanju, već i pomenuta veza sa narko bosovima, jer imamo jednu vrlo čudnu činjenicu da uprkos tome što su lišeni slobode Belivuk i Miljković tržište narkoticima nije doživelo udarac ili krah. To govori da je neko i dalje naše tržište snabdevao narkoticima. On je raspolagao i Skaj telefonom, to je telefon, koji ne može da se prisluškuje, a upravo su to koristili i Belivuk i Miljković i njihova ekipa - rekao je Ratomir Antonović, Centar za bezbednost istrage i odbranu.

Kako smo iz medija saznali Darko Šarić je koristio i satelitske telefone.

- To su telefoni koji mogu da se u nekim momentima, izvuku iz mreže praćenja kojim su obuhvaćene mafijaške grupe. Ti telefoni ne potpadaju pod samu mrežu mobilnie telefonije, što otežava službama da ih prate. Mogu sesti u automobil odvesti se bilo gde i uspostaviti kontakt sa bilo kim u svetu ko poseduje takav telefon. Veza ide preko satelita. Ukoliko ne postoji visoka mera tajnog praćenja oni mogu da uspostave kontakt sa kim god hoće. Tako su prenošene značajne informacije - rekao je Mladen Radulović.

Ratomir Antonović, Centar za bezbednost istrage i odbranu smatra da je možda uhapšeni advokat Dejan Lazarević bio čovek za vezu sa Belivukovom grupom.

- Što se tiče uhapšenog advokata Dejana Lazarevića on je, verovatno, priveden u svojstvu građanina na informativni razgovor, samo što je zaista iracionalno od advokata da kaže nešto što je saznao tokom vršenja svoje advokatske profesije, jer on to i ne sme. Njegova advokatska etika mu zabranjuje da kaže nešto što je saznao tokom vršenja svog posla u procesu branjenja svog klijenta. Ono što je zanimljivo je to da je on možda raspolagao nekim informacijama sa kojima je kasnije u toku postupka trgovao, razmenjivao te informacije i davao ih nekim drugim licima. I tu možda postoje elementi krivičnog dela. Ono što je značajno je to što advokat može biti oficir, odnosno čovek za vezu, pripadnicima klana Veljka Belivuka. to je da kažem nemoguće dokazati, ali sve je moguće, pa i to dokazati, ali mora postojati neki transkript razgovora, mada bi bilo previše naivno. Ta veza je upravo možda ključ zašto je advokat Lazarević priveden - rekao je Ratomir Antonović, Centar za bezbednost istrage i odbranu.

