ADVOKAT SIMIĆ O SLUČAJU ŠARIĆ: Najviše me brine čiju su pomoć imale PRLJAVE ZNAČKE i kako su policajci prešli granicu (VIDEO)

Darko Šarić, koji je juče uhapšen u velikoj međunarodnoj akciji, sinoć oko ponoći doveden je iz Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) u Specijalni sud u Beogradu. Šarić, i još četvorica osumnjičenih koji su juče uhapšeni, privedeni su u protvorsku jedinicu u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, uz jaku policijsku pratnju.

foto: Nemanja Nikolić

Oni bi danas trebalo da budu saslušani u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

O hapšenju Darka Šarića i krivičnim delima za koje se sumnjiči, govorili su za Kurir televiziju advokat Ivan Simić, stručnjak za bezbednost, Boža Spasić i odgovorni urednik Kurira, Rajko Nedić.

foto: Kurir Televizija

- Moramo se držati pretpostavke nevinosti, ne bi bilo ni prvi ni poslednji put da se tolika prašina podigla i da se na kraju ne desi da dođe do onoga do čega treba da dođe, a to je osuđujuća presuda. Ništa ne prejuidiciram, niti sam Baba Vanga, niti sam prorok. Jako zabrinjava da su određeni osumnjičeni prešli državnu granicu. Znači da je policija toliko izbušena i toliko imamo afera u vezi sa pripadnicima policije i to urušava poverenje u policiju. Nije jasno da neko ima svojstvo osumnjičenog, a pređe državnu granicu. Ili su to igre nekakvih stranih i domaćih službi, ili se radi o nečemu što potpuno degradira sve - rekao je u debati Pulsa Srbije na Kurir televiziji advokat Ivan Simić.

Voditelj Miloš Anđelković konstatovao je da je Darko Šarić, ako se sve uzme u obzir, imao pomoć od ljudi u državnom sistemu.

foto: Kurir Televizija

- To je očigledno. Ali, ne bih ja pripisivao Darku Šariću ovo ili ono. Za mene su malignija pojava policijskih i bezbednosnih službi i pravosuđa. Oni imaju svoje značke, oružje i štit. Ako neko ko ima službenu značku, službeni pištolj, službeno vozilo ima pristup informacijama, ima određena ovlašćenja da može da radi nešto što običan svet ne može i takvi ljudi posegnu da se identifikuju sa ljudima koji treba da budu predmet njihove obrade, e, to mene zabrinjava - rekao je u debati Pulsa Srbije na Kurir televiziji advokat Ivan Simić.

foto: Kurir Televizija

Advokat Simić prokometarisao je i selekciju kadrova u državnim institucijama.

- Zabrinjava kako se vrši selekcija kadrova i u policiji, i u pravosuđu i u bezbednosnim službama. Nekada su tamo bili najelitniji ljudi, sad tamo imamo i ovakve i onakve i sa privatnim fakultetima - rekao je Simić.

Podsetimo, policijski službenici Danilo Stojanović i Milutin Radovanović, za kojima se traga zbog sumnje da su bili deo kriminalne grupe Darka Šarića, pobegli su iz Srbije dva sata pre nego što su kolege upale u njihove stanove da ih uhapse! Kako otkriva izvor Kurira, otkriveno je da su Stojanović i Radovanović granicu Srbije sa Crnom Gorom prešli oko 3.30 sati.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:08 Darko Šarić pod pratnjom stigao u Specijalni sud