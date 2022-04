DOGODILO SE ONO NAJGORE! KO JE ON DA JOJ SUDI?! Progovorila rođaka osumnjičenog za ubistvo konobarice kod Titela

Najgore se dogodilo, ne mogu da verujem! Bio je pijan, nema šta. Moj rođak nije morao to da uradi, da joj presudi. Ko je on da bilo kome sudi?

Ovim rečima za Kurir opisala je zločin koji je se dogodio sinoć u selu Lok kod Titela, rođaka Petra B. (60) iz ovog mesta, koji je osumnjičen da je hitcem iz pištolja ubio konobaricu Snežanu Petković (59), inače svoju bivšu parnerku. Ona je navela i da je šokirana zločinom koji je počinio.

- On nije lopov, nije propalica i ima para. Sve ovo što se dogodilo mi je čudno. Ubijena žena je radila kao konobarica, ima i odraslu decu, bila je malo slobodnija, ali nikako nije zaslužila da završi na ovakav način. Moj rođak nije morao to da uradi, da joj presudi. Ko je on da bilo kome sudi? Velika je ovo tragedija, žao mi je zbog svega što se dogodilo i zbog nje, ali i zbog njega - kaže rođaka i dodaje da Petar živi sam u selu, da nema svoju porodicu, a da mu bolesni otac i sestra žive u Novom Sadu.

ubijena žena foto: Printscreen/Facebook

Kako Kurir saznaje, Snežana je ubijena sasvim slučajno i ona je zapravo kolateralna šteta.

- Nesreća se dogodila u petak oko 21.30 sati. U kafani je bilo gostiju, a osumnjičeni Petar je takođe bio gost, dok je Snežana radila. Petar je dosta popio i tokom čitave večeri je ulazio u sukobe sa drugim gostima. On ih je sve provocirao i maltene tražio kavgu - priča naš izvor upoznat sa slučajem.

Povukla ga nazad

Prema njegovim rečima, situacija među gostima u kafani je eskalirala i Petar je počeo da se bije sa jednim gostom.

- Čak su tokom sukoba i izašli ispred kafane i rvali se, a navodno je Snežana izašla napolje i povukla tog drugog čoveka nazad u lokal. Kad se taj gost okrenuo i ušao unutra, Petar je izvadio pištolj, a napadnuti je to video i pokušao da mu otme oružje. Međutim, on je uspeo da opali jedan metak, koji je na nesreću pogodio Snežanu u levu stranu grudi, u srce. Ona je preminula na mestu - kaže izvor i dodaje da ona u tom trenutku uopšte nije bila blizu napadača.

kafana u kojj se dogodilo ubistvo foto: Printscreen/Facebook

- Bukvalno je slučajno nastradala. Izgleda da se našla na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Petar uopšte nije nju gađao, niti je hteo nju da povredi, ali eto, zla sudbina - kaže sagovornik i dodaje da je Petar B. posle zločina pobegao iz kafane.

- Policija ga je zatekla na ulici, na autobuskoj stanici, s pištoljem u ruci. Nije se opirao hapšenju. Policija je pretresom njegovog stana pronašla i manju količinu municije, 25 metaka. On je odveden u pritvor - dodaje naš sagovornik.

Meštani sela Lok Napao joj nekadašnjeg muža Kako za Kurir kažu meštani sela Lok, neverovatan splet okolnosti je i taj što je Snežana ranije bila u vezi sa osumnjičenim Petrom B., ali i s gostom sa kojim se on potukao. - Snežana je bila u braku s tim gostom i zato je i razdvajala njega i Petra kad su se potukli. Međutim, njih dvoje su se odavno razveli i bili su u korektnim odnosima. Posle razvoda ona se preselila i neko vreme se zabavljala s Petrom, ali je i sa njim odavno raskinula, i to u miru, nije bilo nikakvih svađa među njima - pričaju meštani: - Iako je ona bila u vezi s Petrom, on nju nije zbog toga ubio. Hteo je da ubije njenog bivšeg muža, s kojim se te večeri posvađao. Jednostavno, ovaj zločin nema veze s njihovim ljubavnim životom.

(Kurir.rs - S. Stojanović - B. Travica)