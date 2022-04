TAMARA ĐURIĆ SVEDOČILA BRUTALNOJ LIKVIDACIJI PRIJATELJA: Luka izrešetan pre 4 godine u pivnici

Pre četiri godine dogodila se brutalna likvidacija u jednoj pivnici ispod Brankovog mosta u Beogradu, kada je ubijen Luku Radulovića (37) naočigled njegove prijateljica i starlete Tamare Đurić.

luka radulović i tamara đurić foto: Facebook Print Screen

Nakon što je izrešetao Radulovića, napadač je pobegao u nepoznatom pravcu.

- Radulović je pao kao pokošen i ležao je u lokvi krvi nasred lokala. Jeziv prizor šokirao je sve, a najviše Tamaru Đurić koja je te večeri sedela tik do njega i videla ubicu koji je isplio hice u Luku - kaže izvor i dodaje:

ovde je luka radulović ubijen 2018. godine foto: Jelena Rafailović

- Bili su na privatnoj proslavi u jednom beogradskom klubu, kada je napadač odjednom prišao Raduloviću i u njega ispali nekoliko hitaca, a potom mirno izašao iz lokala - rekao je ranije izvor i dodao da je nakon toga nastala opšta pometnja i haos.

Tamara Đurić je tada za Kurir izjavila da se kobnog dana dogovorila sa Radulovićem da se nađu u tom lokalu.

tamara đurić foto: Printscreen/Amidži šou

- Kada se pojavio u klubu, na sebi je imao plavu majicu i bio je preplanuo. Stajali smo kod šanka. Rekla sam mu: "Večeras si posebno lep.“ On me je zagrlio i rekao: "Volim te, sestrice"... Nekoliko trenutaka kasnije okrenula sam se na drugu stranu, i tada se začuo pucanj! Nastala je opšta panika! Rekli su mi da je na podu devojka i povukli me ka izlazu. S prijateljicama sam sela u auto i one su me pitale gde je Luka - rekla je nakon ubistva Đurićeva i dodala da joj je tada drugarica rekla da je videla kako Luka leži na podu.

- Tog momenta mi se srušio ceo svet. Zvala sam ga da proverim, ali se nije javljao. Tada sam bila sigurna da je na njega pucano. Imala sam loš osećaj, ali sam se nadala da će preživeti. Sat vremena kasnije su mi rekli da je preminuo.

Radulović je, podsetimo, pažnju javnosti privukao u septembru 2017. godine, kada je presekao kolonu predsednika Srbije, na Topčiderskoj zvezdi i to "bentlijem" fudbalera Ivice Dragutinovića. Kasnije je bio dovođen u vezu sa trgovinom narkoticima.

