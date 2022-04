PANIKA! Istražuje se ko je i kako Darku Šariću uneo telefon u pritvor, samo su ONI mogli da ga posećuju dok je bio sam u ćeliji

Istraga Tužilaštva za organizovani kriminal protiv kriminalne grupe Darka Šarića, usmerena je i ka osobi koja mu je omogućila da tokom boravka u pritvoru u zgradi u Ustaničkoj ulici koristi mobilni telefon!

Prema navodima tužilaštva, Šarić je u svojoj ćeliji koristio mobilni sa skrivenom Skaj aplikacijom, preko kog je komunicirao sa ostalim pripadnicima kriminalne grupe i navodno im davao naloge.

- Sumnja se da je on na Skaju imao nadimak Korona i da je telefon koristio u pritvorskoj ćeliji. Istražitelji pokušavaju da utvrde ko mu je i na koji način doturio telefon, naročito kada se zna da su pretresi i kontrola prilikom ulaska u pritvor u zgradi Specijalnog suda veoma strogi - kaže izvor Kurira.

foto: Kurir Mini L8 star Zatvorski telefon jeftin i minijaturnih dimenzija Mobilni telefon pronađeni u ćelijama Marka Miljkovića i Filipa Ivanovskog na internetu može da se kupi po ceni od 10 do 20 dolara. U ponudi ga, za oko 2.000 dinara, imaju i pojedini domaći sajtovi. - Iako najmanji telefon koji postoji na tržištu, baterija mu traje i do dva dana, a specifičnost mu je i to što ima opciju promene glasa, pa tako može da se podesi da onaj ko zove čak uopšte nema muški, već glas žene ili deteta - otkriva naš sagovornik. Kako dodaje, praktičan je i zbog toga što se puni preko kabla koji se uključuje u televizor, koji je inače dozvoljen iza rešetaka. Debljina mu je tek jedan centimetar, širina 2,3, a dužina 7,2 centimetra.

Iz rešetaka od 2014.

On podseća da je Šarić u pritvoru u Ustaničkoj ulici boravio od kada se dobrovoljno predao srpskom pravosuđu u martu 2014. do decembra prošle godine, kada je prebačen u kućni pritvor sa nanogicom.

- Sumnja se da je kriminalnu grupu organizovao 2020, u vreme dok je boravio u pritvoru. On je u ćeliji boravio sam, nije imao cimere, a u posetu su mogli da mu dolaze advokati i najbliži srodnici i to isključivo uz dozvolu suda. Dakle, telefon je mogao da mu doturi ili neko ko je dolazio u posetu ili neko od zaposlenih u pritvoru i upravo je to predmet istrage - objašnjava sagovornik Kurira.

Mobilni telefoni u pritvoru, najstrože su zabranjeni. Naš sagovornik podseća da je u istoj zgradi, u grupnoj sobi, mini telefon pronađen i kod Marka Miljkovića, desne ruke Veljka Belivuka.

foto: Ana Paunković

- Pretres Miljkovićeve ćelije trajao je četiri sata, pre nego što je tek na skeneru u flašama napunjenim solju, koje su pritovrenici koristili kao tegove, otkriven mobilni telefon malih dimenzija. Miljković je tvrdio da nije njegov čak i da su mu stražari podmetnuli, ali je posle veštačenja utvrđeno da je broj koji je pozivan nekoliko sati uoči otkrivanja telefona u ćeliji, bio broj njegovog advokata - podseća naš sagovornik i dodajaje da je Miljković bio disciplinski kažnjen, tako što su mu na tri meseca bile zabranjene posete porodice, ali ne i advokata.

Slična situacija

Interesantno je, kako dodaje, da je Miljkovića i Šarića branio isti advokat, Dejan Lazarević koji je uhapšen u poslednoj akciji Tužilaštva za organizovani kriminal u kojoj su lisice stavljene i Darku Šariću.

- Slična situancije je bila i sa pripadnikom Belivukove grupe, Filipom Ivanovskim, u ćijoj je ćeliji takođe otkrivena dva telefona, ali je njegov cimer priznao da ga je koristio on, a ne Ivanovski - podseća sagovornik.

Kurir.rs/Ekipa Kurira