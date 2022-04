BILA JE NAJMISTERIOZNIJI ČLAN MARJANOVIĆA Zoranova majka nikada nije bila na groblju, zvali je vračarom, ona tvrdila da leči ljude

Zorica Marjanović (71), majka Zorana Marjanovića, optuženog za ubistvo supruge Jelene, preminula je od posledica moždanog udara u njihovoj porodičnoj kući u naselju Borča u Beogradu neposredno pred najveći hrišćanski praznik Vaskrs, u istom mesecu kada je ubijena i njena snaha. Podsetimo, pre šest meseci preminuo je i Zoranov otac Vladimir.

Marjanovićeva majka godinama se nije pojavljivala u javnosti, a kako je Zoran ranije ispričao, zbog stresa koji je doživela nakon ubistva snahe, hapšenja sina i misterioznog pisma upućenog sudu u kome je ona označena kao organizator zločina, teško se razbolela. Kako je potvrdio za Kurir, ona je u sredu ponovo doživela moždani udar.

Izgubila moć govora

- Pre dva dana je od posledica moždanog udara izgubila moć govora. Vodili smo je na skener glave i infuzije pošto nije više mogla da jede, ali ništa nije vredelo. Srce je samo stalo i prestala je da diše. Namučila se ove dve godine, bože sačuvaj. Stresovi, samo stresovi - rekao je Zoran za Kurir.

Nije izdržala Moždani udar posle pisma Porodica Marjanović posle ubistva Jelene privukla je veliku pažnju javnosti jer se saznalo da se Zorica bavi bioenergijom i ima veliki broj klijenata. - Zorica se uvek držala po strani, a na groblje nikada nije odlazila jer je navodno to štetilo njenoj energiji. Ona je, prema nekim pričama, kao dete doživela kliničku smrt i od tada je imala moć da leči ljude i da im pomaže - pričali su upućeni u dešavanja u kući Marjanovića. Marjanovićeva je u novembru 2016. godine osuđena pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. - Ona je sklopila sporazum sa tužilaštvom na osnovu koga je osuđena na tri meseca, uslovno na godinu dana zatvora zbog nadrilekarstva - rekao je tada izvor Kurira. Inače, pre dve godine tokom suđenja njenom sinu, u sud je stiglo anonimo pismo u kome je Zorica označena kao naručilac ubistva snaje Jelene, a izvršilac je navodno jedan od njenih klijenata. Nakon ovog pisma, Zorica je doživela moždani udar, zdravlje joj se drastično pogoršalo, a sin Zoran brinuo je o njoj do smrti.

On je pojasnio da je Zoričino zdravstveno stanje bilo izuzetno loše.

- Kada su lekari videli snimke, poručili su nam da nema svrhe da se Zorica hospitalizuje. Umrla je u svojoj kući. Ovo je druga tragedija koja je zadesila Marjanoviće u poslednjih godinu dana jer je krajem septembra posle kraće bolesti od posledica srčanog udara preminuo Zoranov otac Vladimir . Srce mu je otkazalo. Preminuo je u Zemunskoj bolnici. Lekari su se borili, dva puta su uspeli da ga reanimiraju, ali treći put je izgubio bitku - ispričao je Marjanović tada za Kurir i dodao da njegova majka, koja pati od Alchajmerove bolesti, ne zna da je ostala bez supruga.

Počivaće pored muža

Zorica Marjanović, kako nam je Zoran potvrdio, biće sahranjena danas pored supruga na groblju Zbeg. Na istom groblju počiva i Jelena Marjanović. Vrata kuće u Borči u kojoj Marjanovići stanuju juče su bila zatvorena, a kroz kapiju se obratila samo kuma Vera Vukomanović, koja je bila u porodičnom domu.

- Mnogo nam je teško, nije nam do izjava. Ne možemo ništa da kažemo, spremamo sahranu - kratko je rekla kuma Vera, koja je nešto kasnije sa Zoranovim sinom Urošem napustila kuću.

Zorica Marjanović važila je za najmisterioznijeg člana porodice Marjanović. Ona nikada javno nije želela da govori o svojoj ubijenoj snaji Jeleni, nije joj bila ni na sahrani, niti joj je ijednom obišla grob. Takođe, na početku istrage o ubistvu pevačice "Granda", Jelene Marjanović, Zorica je dva puta odbila poligrafsko testiranje.

- Poligraf je odbila pravdajući se da će, ako ode na detektor laži, izgubiti svoje magijske sposobnosti. Iz istog razloga nije išla ni na groblje. Navodno, groblje utiče na njenu auru i energiju - podseća naš izvor i dodaje da je Zoričin, takođe sada pokojni, suprug Vladimir objasnio "da je na groblju jako loša enetgija, te da bi to negativno uticalo na posao kojim se njegova žena bavi".

- Zorica pre šest meseci nije bila ni na sahrani svog muža Vladimira, a nije bila ni na sahrani prije Zorice, Jelenine mame, koja je umrla ubrzo posle Jelene - podseća sagovornik Kurira.

Inače, Jelenina svekrva bila je osuđena za bavljenje nadrilekarstvom. Naime, ona je u svojoj kući imala neku vrstu "ordinacije" i oltara, gde je primala razne ljude i "lečila" ih svojom bioenergijom.

- Ona je u tužilaštvu 2016. godine priznala krivicu i sklopila sporazum na osnovu kog je bila osuđena na tri meseca zatvora uslovno - kaže izvor.

Ona je nakon potpisivanja sporazuma u tužilaštvu za medije izjavila:

- Nas Bog čuva, Bog sve vidi. Šta sam ja imala da priznam, kada ja nikada nisam naplaćivala to što sam pomagala drugima. Ja se nikada nisam bavila nadrilekarstvom, kod mene su pronašli samo evidenciju ljudi koji su dolazili na lečenje, a koju sam vodila zbog sebe same. Ljudi su svašta pričali i pričaju, ali ima Boga. A ima i ljudi koji traže pomoć kod mene. Od onih s državnog vrha,policajaca, političara i poznatih, do običnih. Ja vidim kada je neko bolestan, vidim šta mu je. Niti sam bajala, vračara, niti sektašica, kako se priča za mene - objasnila je ona tada čime se bavi.

Crni niz od 2016. Zoran ostao bez žene, oca, tašte, prijatelja i prijateljice! Otkako je Jelena Marjanović ubijena 2. aprila 2016. godine, preminulo je još nekoliko bitnih osoba u okruženju njenog supruga Zorana, zasad jedinog optuženog za ovaj zločin. - Šest meseci nakon Jelenine smrti umrla je Zorica Krsmanović, njena mama. Ona je dugo bila bolesna, ali joj se stanje pogoršalo kada je ostala bez ćerke. Posle ubistva umro je i Zoranov blizak prijatelj, čovek koji je bio uz njega u danima posle zločina. Saša Milošević, jedan od najbližih Zoranovih saradnika i prijatelja, koji je čak napisao i stihove uklesane na Jelenin spomenik, takođe je preminuo posle zločina, a 3. septembra prošle godine izdahnula je i njegova bivša prijateljica Rada Matić, koja mu je nekada bila najveća podrška. Nepunih mesec dana posle Radine smrti, preminuo je otac Vladimir - kaže izvor.

