UBIJEN DOK JE SPREČAVAO TUČU Ub žali za Nikolom: Nije bio konfliktan, ranije je trenirao rukomet, stalno je sedeo u kobnom kafiću

Čitav Ub potresen je tragičnom smrću sugrađanina Nikole Lukića (26), koji je preminuo nakon što je u kafiću "London" u tom gradu udaren staklenim dozerom za šećer u glavu!

Kako kažu, prosto im je neverovatno da je dečko posle udarca u glavu i pregleda u domu zdravlja pušten kući, a da je nekoliko sati posle toga preminuo.

Nikola Lukic foto: Drustvene Mreže

- Pošto je dobio udarac, bio je u domu zdravlja na pregledu i osećao se dobro, ništa nije ukazivalo na to da bi moga da umre. Pošto je obavio preglede i ustanovljeno je "da mu nije ništa", on je otišao i navodno odmah seo u drugi kafić. Međutim, u tom drugom kafiću se ubrzo onesvestio, pao je kao pokošen - kaže izvor i dodaje da je odmah vožen za valjevsku bolnicu, ali da, nažalost, nije izdržao.

Obdukicja je pokazala da je Nikola umro od posledica otoka mozga i pluća.

- Na njegovoj glavi bile su površinske rane. Naložene su i toksikološke analize - objasnio je izvor.

Inače, pokjni mladić važio je za korektnog i kulturnog.

- Kao manji je trenirao rukomet, završio je i Tehničku školu. Uvek je bio okrenut sportu i nije važio za konfliktnu osobu. Često je sedeo u kafiću "London" u kom je i nastradao - pričaju Nikolini prijatelji.

Podsetimo, policija je uhapsila Lazara M. (46) zbog sumnje da je zadao smrtonosni udarac Lukiću, a pojavio se i snimak iz kafića na kom se vidi kako je došlo do kobne tuče. Naime, Lukić, osumnjičeni, vlasnik lokala V. Đ. i još nekoliko osoba, među kojima su bile i devojke.

Kafić "London" foto: Društvene mreže

- U jednom trenutku, Lazar M. koji je sedeo pored vlasnika lokala hvata ga za vrat i počinje da ga udara. Tada je ustao i Nikola u nameri da ih razdvoji, on je vukao Lazara unazad, pokušavajući da ga odvoji od V. Đ. Pritrčala im je i konobarica, ona je takođe stala između zavađenih muškaraca, sve vreme vrišteći: "Ej, ej, stani, nemoj". Međutim, pomahnitalog Lazara M. nisu uspeli da smire i on je u jednom trenutku, sa drugog stola, dograbio posudu za šećer i njome udario Nikolu - prepričava naš izvor šta su zabeležile kamere. On dodae da su ovim nemilim scenama prisustvovale još dve osobe, ali i još nekoliko ljudi, koji će biti ispitani u istrazi kao svedoci.

- Utvrđuje se zašto je Lazar M. napao gazdu kafiću. Jasno je samo da je Nikola nastradao kao kolateralna šteta, dok je pokušavao da spreči tuču - kaže izvor.

(Kurir.rs)