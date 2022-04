CRNI VASKRS U SRBIJI: Tokom praznika život izgubilo 7 ljudi! Jedan mladić ubijen, drugi se razneo, trećeg našli mrtvog u šumi...

Tokom prazničnih dana u Srbiji se dogodio niz nesreća koje su zauvek zavile u crno nekoliko porodica. Nažalost, od Velikog petka su počele da se nižu tragedije - samoubistva, ubistvo, pokušaj ubistva, kafanske tuče i saobraćajne nesreće, a život je izgubilo najmanje sedmoro ljudi.

Na dan Uskrsa oko 22 sata u okolini Beograda jedan muškarac izvršio je samoubistvo u dvorištu kuće. On se nakon svađe sa ženom razneo bombom. Tašta muškarca ispričala je da je on i ranije pretio samoubistvom, ali da to nisu shvatali ozbiljno.

Nešto ga mučilo

- On je mnogo puta rekao: "Ja ću da idem da se ubijem". Imao je neki problem, nešto ga je mučilo. S roditeljima nije bio u kontaktu, oni nisu odobravali što je došao da živi kod nas - rekla je tašta:

- Zagrlio je moju ćerku, odnosno svoju ženu, i rekao joj: "Nosićeš me na duši". Ona je videla da je držao bombu u ruci, ali je mislila da je neispravna i rekla mu je da je ostavi, "da se ne blesavi". Kad je puklo, odbacilo ga je nekoliko metara. Ćerka je mislila da je on bacio bombu samo da bi je iznervirao. Videla ga je raznesenog i rekla mu: "Diši, diši", ali je preminuo pre nego je došla Hitna.

ubijeni nikola lukić foto: Drustvene Mreže

Na drugom kraju Srbije, u Ubu, istog dana sahranjen je Nikola Lukić (26), koji je preminuo od udarca zadobijenog u tuči u kafiću "London". Mladića je na večni počinak ispratilo više od 1.000 ljudi, a sveštenik, koji je držao govor, plakao je kao kiša. Nikolu je na Veliki petak, kako se sumnja, dozerom za šećer u glavu udario Lazar M. (46), kome je određen pritvor. Tuča je izbila između vlasnika kafića i osumnjičenog, a Nikola je prilikom razdvajanja dvojice muškaraca izvukao najdeblji kraj.

Nažalost, crnim događajima tu nije bio kraj, u Trsteniku je, takođe na Uskrs, pronađeno telo Miloša Mladenovića (30). Telo je bilo u potoku u Čairskoj šumi.

Tuga u Trsteniku

nađeno beživotno telo mladenovića foto: Printscreen/Facebook

- Mladić je nestao u četvrtak oko 15 sati, a veliki broj ljudi iz Trstenika i okoline, volonteri, lovci, planinari, Žandarmerija i policija, pretraživali su Čairsku šumu, koja se prostire na 15.000 hektara kako bi ga pronašli. Nažalost, nisu uspeli da ga pronađu živog - objašnjava naš izvor.

Pored trojice tragično preminulih mladića, živote je izgubilo još najmanje četvoro ljudi i to u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile u Beogradu, Zaječaru i Somboru, a više osoba je tom prilikom povređeno.

Niz incidenata Tuče, paljenje automobila i pokušaj ubistva Još nekoliko nemilih događaja obeležilo je praznične dane u Srbiji. Najpre je u petak vozač traktora namerno pregazio muškarca na motoru ispred jedne kafane kod Velike Plane. Pokušaju ubistva prethodila je svađa traktoriste i motocikliste u kafani. Takođe na Veliki petak, u Nišu je pretučen biznismen I. S. (44), kada je napadnut nožem u svom dvorištu, nakon što ga je napadač optužio da mu uznemirava devojku. U subotu uveče u Grockoj je došlo do još jedne tuče. Naime, dvojica muškaraca su se posvađala, a jedan od njih potegao je mačetu i isekao tetivu na ruci ovom drugom. Pored ovoga, u Novom Sadu izgorela su dva automobila. Reč je o "audiju A4" i "pežou".

Četiri kobne saobraćajke Poginula trojica vozača i jedan pešak Četri osobe poginule su u saobraćajnim nesrećama za dva dana uskršnjih praznika. Na magistralnom putu Zaječar-Negotin, u blizini mesta Salaš, u nedelju je poginuo muškarac. - Nesreća se dogodila oko 17.30, kada se automobil iz nepoznatog razloga prevrnuo na putu. Vozač je preminuo na mestu, a njegov saputnik je pao u komu i nalazi se u kritičnom stanju, dok je drugi saputnik lakše povređen - kaže naš sagovornik. ilustracija foto: Shutterstock Samo dan ranije u mestu Čonoplja nadomak Sombora dogodila se saobraćajka u kojoj je poginuo T. N. (21), dok su dve osobe povređene. - Udesu je navodno doprinela neprilagođena brzina, jer je vozilo sletelo s kolovoza i zakucalo se direktno u drvo. Pored mladića koji je poginuo, u kolima su bile i T. P. (19) i I. D. (21), koje su povređene i prebačene u somborsku bolnicu, dok je vozilom upravljao O. D. (22) - kaže izvor. I na auto-putu Beograd-Niš kod Vrčina tog dana poginuo je vozač (39) "golfa 4", pošto je izleteo s kolovoza i zakucao se u bankinu. Istog dana je u Beogradu poginuo pešak (82). Na njega je na pešačkom prelazu naleteo automobil "jugo", kojim je upravljala žena (69). Deka je od siline udarca odleteo nekoliko metara.

(Kurir.rs - B. T.)

