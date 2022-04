LAKOMISLEN SAM, A NEKI SU TO ZLOUPOTREBILI: Darko Kostić iz CZ objasnio zbog čega su ga muškarci čak 6 puta prijavljivali policiji

Modni kreator Darko Kostić, koji je prošle nedelje uhapšen nakon prijave Š. H. (19) da ga je u stanu u centru Beograda vezao i zatvorio u špajz, iz Centralnog zatvora, gde se nalazi nakon što mu je određen pritvor zbog ugrožavanja sigurnosti, za Kurir poručuje da on nije kriv, kao i da je zapravo on žrtva.

Kostić je naveo "da je ceo događaj iskonstruisan", te objasnio zbog čega je i ranije od strane različitih muškaraca bio prijavljivan policiji i to zbog pretnji, grubog seksa, a pred Trećim osnovnim sudom je i prvostepeno osuđen zbog nedozvoljenih polnih radnji nad maloletnikom. Kretaor je u svojoj izjavi Kuriru, koju nam je dao iz CZ, u kom se nalazi od 21. aprila, a koju nam je dao preko svog advokata Dimitrija Ilića, objasnio zbog čega je toliko puta prijavljivan.

- Kroz sve ove godine ja sam lakomisleno verovao ljudima i svima sam otvorio svoja vrata, ali neki od njih su to zloupotrebili. Tako je prva prijava bila od osobe koja mi je ukrala telefon, i to nakon moje prijave, što je dokazano na sudu, druga osoba mi je iznuđivala novac da me ne bi prijavila i tako je sve počelo. Danas se vodi postupak po prijavi lica koja su, nakon što su me prijavila i nakon što me je policija odvela, iz mog ateljea odnela osam haljina iz nove kolekcije i novac - tvrdi Kostić za Kurir.

Podsetimo, Kostića je 20. aprila policiji najpre prijavio muškarac N. N., koji je rekao da mu je drug poslao poruku "da je zatočen u ostavi u stanu dizajnera, koji ga je vezao, stavio mu duksericu preko glave i preti da će ga ubiti". Policajci su potom na ulici sreli Š. H., koji je objasnio da je iskoristio nepažnju kreatora i pobegao. Kostić je istog dana uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti i protivpravnog lišenja slobode, a posle saslušanja u Prvom osnovnom tužilaštvu određen mu je pritvor.

Dizajner je sada, preko svog advokata Dimitrija Ilića, odlučio da progovori i za Kurir izneo svoju verziju onoga što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu.

- Ceo događaj je iskonstruisan, jer se zapravo dogodilo da je moj atelje opljačkan, da je osam haljina iz moje nove kolekcije ukradeno, da je novac iz mog ateljea ukraden, kao i da je u tome učestvovao N. N., koga inače poznajem. Iskoristio bih priliku da se izvinim svojim klijentima, pogotovo onima kojima su ukradene haljine, ali se nadam da će tužilac brzo pronaći sve te haljine kako biste mogli da uživate u jednom od najbitnijih dana u životu - poručio je Kostić.

