NENAD NA SUDU PRIZNAO ZLOČIN, MAJKA UBIJENOG VLADANA MU NE VERUJE: Predrag ga je ubio, njegov brat priča nebuloze

Draginja Cvetković, majka ubijenog kik-boksera Vladana Cvetkovića, koji je pre 25 godina likvidiran ispred stadiona Crvene zvezde u Beogradu, u neverici je slušala šokantno priznanje Nenada Miketića, brata blizanca optuženog Predraga Miketića.

Nenad Miketić svedočio je danas na ročištu za zločin koji se 1997. godine odigrao ispred "Marakane" i svojim rečima šokirao sve u sudnici.

"Istina je da sam ja ubio Vladana i treba za to da odgovaram. Iskoristio bih priliku da porodici izrazim duboko žaljenje zbog toga", rekao je Nenad plačnim glasom.

Nakon ove šokantne izjave majka žrtve se povila napred i u neverici prekrila lice šakama.

U kratkoj izjavi po završetku suđenja, Draginja je poručila da ne veruje u Nenadove tvrdnje.

"Mislim da je Vladana Predrag ubio. Nenad priča samo nebuloze, moj sin nije radio kao obezbeđenje", rekla je Draginja za Republiku.

Podsetimo, Nenad je u sudnici rekao:

"Čekao sam brata i Gorana ispred Marakane nakon njihovog treninga. Naišao je Vladan. Odmah smo krenuli da se svađamo i koškamo. Onda je došao i Peđa i pitao o čemu se radi. Ja sam mu rekao da je to moja stvar i da on treba da sedne u kola. Onda smo Vladan i ja krenuli i roditelje da psujemo jedan drugom, pa je on krenuo da stavlja desnu ruku u džep, kao da će izvaditi pištolj, ali sam ja prvi izvadio moj i pucao mu u stomak. Ne sećam se koliko metaka sam ispalio, od tri do pet", rekao je Nenad Miketić.

(Kurir.rs/Republika)

