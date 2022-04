MAMU TI J*BEM VIDEĆEŠ ŠTA ĆU DA TI URADIM AKO ODEŠ U POLICIJU! Prebio devojku u vikendici... OBJAVLJENE JEZIVE PRETEĆE PORUKE!

Beograđanku N. G. (27) u noći između subote i nedelje, pred veliki hrišćanski praznik Vaskrs, u vikendici na Divčibarama brutalno je pretukao S. M. (21), mladić sa kojim je bila godinu dana u vezi.

N. G. je pretučena dan pred Vaskrs kada su se njoj i S. M. pridružili njegov drug i rođaka. To veče su svi zajedno sedeli i družili se u vikendici.

- Uhvatio me je za kosu, bacio na krevet, uhvatio me je za vrat i počeo da davi. Kako popusti rukama, ja udahnem vazduh i on nastavi opet i mislim da je tako bilo tri puta. Vukao me je za kosu po kući - priča N. G. kroz suze.

Za sve to vreme, kako N. G. dodaje, njegov drug je sedeo i ćutao. Nikakve reakcije nije bilo.

- Tada je S. spakovao moje stvari, gurnuo me je napolje iz kuće. Stajala sam na vratima, a onda je uzeo kesu sa đubretom i bacio je napolje uz reči: "Evo ti k... da poneseš i đubre pošto nisi za bolje". Ja sam gurnula tu kesu i on me je u tom trenutku udario pesnicom u rebra. Pala sam na pod i počela da plačem od bolova - priča nesrećna devojka.

Tu se susrela sa nerazumevanjem institucija. Pozvala je Hitnu pomoć i policiju, ali kako kaže, od njih u tom trenutku nije dobila nikakvu pomoć.

Za to vreme vratio S. M. je nasilno ugurao u kola i vratio u vikendicu.

Nakon višečasovne torture devojka je smogla snage i uspela da pobegne iz vikendice i ode u Hitnu pomoć. Iskoristila je priliku kada je S. M. zaspao da nađe ključeve od njegovih kola i odveze se do bolnice u Čačku.

Nasilnik joj je za to vreme slao preteće poruke, sledećeg sadržaja:

- Samo mi vrati auto pa odoh ja u bolnicu da mene snime

- Pa pravo i ja u policiju

- Pa da se teramo

- Mamu ti je*em klošarsku

- #pravdaZaKlošarke

- Narkomanske

Nakon izvesnog vremena on je nastavio sa pretećim i uvredljivim porukama:

- Aman bre više

- Sipaj gorivo

- Nemoj da si retard da mi vratiš ovde prazan rezervoat

- Ili nemoj ni da se vraćaš ja imam ko će da me vozi do Bg

- A ti si onda naje*ala majke mi

- Alo narkomanko jedna odvratna smrdljiva

- Mamu ti je*em

Nasilnik se tu nije zaustavio pa je nastavio da šalje poruke devojci preteći joj da će nauditi i njoj i njenoj porodici ako ga prijavi policiji.

- Jer si glupača koja ni da vozi ne ume

- A samo probaj u policiju da odeš

- Da vidiš šta ću i tebi i tvojoj porodici da uradim ciganko jedna drukarska

- Narkomanko jedna

- Prljava

N. G. je ispričala da je zbog povreda koje joj je naneo S. M. mogla na licu mesta da ostane mrtva i da je imala sreće.

- U Hitnoj pomoći su bili šokirani kada su me videli u sedam ujutru. Odvezli su me u Urgentni gde su mi konstatovali dva slomljena rebra. Rekli su da je dobro što mi nije probušilo plućnu maramicu jer sam mpogla da ostanem na mestu mrtva - dodala je ona.

