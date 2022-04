AKO PRIMETITE OVAKVO PONAŠANJE ODMAH RASKINITE Ćulafić objasnila faze agresivnosti POSTOJI NAČIN DA ZNATE DA LI STE SA PSIHOPATOM

Beograđanku N. G. u noći između subote i nedelje, pred veliki hrišćanski praznik Uskrs, u vikendici na Divčibarama brutalno je pretukao S. M, mladić sa kojim je bila godinu dana u vezi.

Doktori su joj rekli da je imala sreće i nije završila kobno, jer da je udarac dobila tri milimetara dalje bila bi joj probijena plućna maramica, a ona bi na mestu umrla.

Nakon višečasovne torture devojka je smogla snage i uspela da pobegne iz vikendice i ode u Hitnu pomoć. Iskoristila je priliku kada je S. M. zaspao da nađe ključeve od njegovih kola i odveze se do bolnice u Čačku.

Gosti jutarnjeg programa koji su govorili o ovoj temi bili su Hajrija Ramadani, predsednica Udruženja Hajr, Biljana Ćulafić, psihoterapeut i Nemanja Radević, advokat.

- Moramo da savetujemo na to da dižemo na svest da se prijavi nasilje i da jačamo instituije, da nasilnici počnu da se plaše. Nasilnik je taj koji bira žrtvu. Kod nas u udruženju svaka žrtva piše šta se sve desilo, jer tako iznesu celu misao. Ni ja nisam znala šta mi se sve desilo, kad mi se desilo. Bilo me je sramota, bilo je nestvarno, kao da je neki film - rekla je za televiziju Kurir Hajrija Ramadani, predsednica Udruženja Hajr.

Terapeut Biljana Ćulafić otkriva kako da prepoznate nasilnika.

- Ne možemo mi odmah da prepoznamo nasilnika, niti ijedna žrtva može odmah da prepozna nasilnika. Kasnije šta se dešava, a to se dešava i u ovom slučaju, a to je da nasilnik odseca žrtvu od njene sredine, od prijatelja i rodbine. Jedino ogledalo žrtve je nasilnik, i to je ono kada žrtva oseća da joj nasilnik oduzima energiju. To može biti i muško i žensko. Nakod toga sledi kinjenje, gde se neko postavlja kao bolji i pametniji od drugog, a drugome zabranjuje sve, pa čak i pravo na normalan život. Kasnije se dešava "gas lajting" ili zaluđivanje. Nasilnik daje jedan dan ovakve poruke, drugi dan je normalna. Jedan dan kinji, drugi dan skuva kafu, i pirča da je sve ok. I na kraju dolazi do fizičkog nasilja. Hoću još da dodam i to da žene prijave nasilje tek nakon što su 35 puta dobile batine - rekla je za televiziju Kurir Biljana Ćulafić, psihoterapeut.

Advokat Nemanja Radević ističe da prijavljivanje nasilja nema alternativu.

- Radi se o pooštravanju kaznene politike. Sve ovo što je rečeno je dobar uvod. Prijavljivanje nasilja nema alternativu. I kada nemate svedoke nasilje, bitno je prijavljivati - rekao je advokat Nemanja Radević.

