PSIHOLOŠKI PROFIL DIJANE HRKALOVIĆ Mišev: Službe je nisu za džabe povezale sa Belivukom NEKO ĆE PROGOVORITI, TO JE IZVESNO

Bihejviorizam, jaka grana psihologije, objašnjava razvitak pojedinca kroz situacije u kojima se nalazi i događaje koji mu se dešavaju. A psiholozi smatraju da je posmatranje ponašanja najbolji ili najpouzdaniji način istraživanja psiholoških i mentalnih procesa.

Ovog jutra o Dijani Hrkalović voditelji Kurir televizije razgovarali su iz ovog ugla sa Gordanom Mišev, stručnjakom iz oblasti bezbednosti i kriminala.

foto: Kurir televizija

- Mi ovde komentarišemo natpise u novinama. Ona, za vreme dok je bila državni sekretar, nije imala afere, pa građanima nije bilo interesenatno da čitaju o tome. Nije baš tačno da ona nije bila prisutna u medijima. I te kako u mnogim pojavljivanjima tadašnjeg ministra i pamtimo hvalospeve tada, ali to narodu nije bilo interesantno. Mogu sa bezbednosnog aspekta da pričam. Te njene slike ne ugrožavaju nikoga - ni građane, ni nju samu. To je više sa neke moralne tačke. Da vidimo da li se ona slikala ili ne - koga to ugrožava? Samo da se ona diskriminiše kao visoki državni funkcioner. Odnosno bivši - rekla je Gordana Mišev.

foto: Screenshot

Na opasku voditelja da se sve to dešavalo u vremenu kada Dijana Hrkalović jeste bila državni sekretar Mišev je imala sledeće mišljanje:

- Hajde da analiziramo i te fotografije - rekla je Mišev, ali je voditeljka Olja Lazarević rekla da ne misli na fotografije, nego na ponašanje i pretnje.

foto: Kurir televizija

- Službe bezbednosti nisu nju džabe povezale sa Belivukom. Sigurno je da tu nešto ima. Da li je ona njega lično poznavala? Ona tvrdi da nije, mediji tvrde da jeste. To će istraga da pokaže. Da biste činili neke prekršaje ne morate nekoga da poznajete. Svaka organizovana kriminalna grupa pokušava da dođe do nekih poznatih ličnosti, sa estrade, politike. To se radi zbog rejtinga. O priskuškivanju predsednika Srbije nemamo nikakav epilog. Nije podignuta nikakva optužnica. Tu su slučajevi Jovanjice, ubistva advokata, ubistvo još jednog čoveka ja mislim u njenoj zgradi. Toliko je stvari njoj pripisivano, a vi ste našli nešto za odugovlačenje istrage. I to za šta se ona tereti je jako dokazivo. Sve je rekla - kazala.

Voditelj Goran Anđelković spomenuo je i podatak da je Dijana Hrkalović viđena sa Belivukom, iako je na sudu rekla da ga ne poznaje.

- Šta je tu dokaz? - upitala je Mišev.

Voditeljka je upitala da li je tu nešto sumnjivo.

- Šta je tu sumnjivo. Mlada devojka, navijač Partizana, njen advokat je čak i rekao da je bila bliska sa navijačima Partizana. Sa bezbednosnog aspekta to može da bude zanimljivo. Postoje indicije da je ona nešto radila i nečim se bavila - rekla je Mišev.

foto: Kurir Televizija, Beta/Miloš Miškov, Printscreen

Mišev kaže da očekuje da će neko progovoriti i da će se pojaviti svedoci - saradnici.

- Ona nikada tu sigurnost nije izgubila. Sećate se da je ona pre hapšenja imala neke interakcije preko društvenih mreža. Ne znam šta joj je trebalo da izbacuje one slike: kako uživa, kako se provodi, kako njoj ne može niko ništa. Mislim da je na kraju ugasila Instagram. Počeli su da analiziraju kako je podržavaju navijači, imali su neki vid slobodne komunikacije. Nije me iznenadilo to sa Instagrama. Jako je bitno doći do svih saučesnika Belivuka. Pa čak i ta Dijana Hrkalović. Možda će neko vremenom od njih progovoriti. Imate svedoke - saradnike. Verujem da će se to otkriti - rekla je Mišev.

