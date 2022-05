MECI SU IŠLI U NAŠEM SMERU! Dobro je da smo ranije zatvorili, mogao je još neko da strada! DETALJI RANJAVANJA MALOG GOKSIJA

Dobro je da smo ranije zatvorili, jer su meci išli pravo u našem smeru, pričaju radnici lokala brze hrane u Vinči u blizini kog je oko 23 sata sinoć ranjen Goran A. (21), meštanima poznatiji kao Mali Goksi, piše Blic.

Kako kažu, pucnjavu nisu videli, a danas su srećni što su lokal zatvorili malo ranije, jer da nisu, pucnjava je mogla da ima i još žrtava.

- Ja juče nisam radila, ali su mi kolege rekle da su ranije zatvorili i da je malo posle toga došlo do tog incidenta. Sva sreća da je bilo tako, jer je pucnjava bila usmerena u nas... Sreća u ovoj nesreći, mogao je još neko da nastrada - kaže radnica u fakst fudu.

foto: Nenad Kostić

Upravo u ovom objektu brze hrane Goran je prvo kupio hranu, a onda sa prijateljima otiša u školsko dvorište u blizini kako bi večerao. Kada je završio i krenuo ka kući, došao je muškarac na skuteru i otvorio vatru na njega!

Lokal u kom je mladić kupio hranu, nema kamere, te one nisu snimile napad. Međutim policija je od jutros ponovo na mestu pucnjave, pretražila je ceo teren u potrazi za čaurama i dokazima o napadaču koji je nakon što je Goran ranjen pao na zemlju, pobegao s lica mesta! Ranjeni Goran A. iako ima svega 21 godinu iza sebe ima debeo dosije u kom se nalazi 10 krivičnih prijava.

Atanasković ima krivične prijave za nanošenje lakih telesnih povreda, krađe, nasilničko ponašanje, nasilje u porodici, uništenja i oštećenja tuđe stvari, i teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja!

Ranjeni mladić se trenutno nalazi u bolnici i u teškom je stanju, lekari se bore za njegov život. Kako saznajemo iz porodice ranjenog mladića on je šećeraš, prima insulin te zbog toga, kako pričaju njegovi najbliži, nije radio. Pominju da je povremeno "radio na crno" kao stolar.

Njegova porodica prošle godine preživela je veliku dramu kada im je izgorela porodična kuća, te sada žive kao podstanari. U kraju za ranjenog mladića pričaju različito - dok neki navode da nije bio problematičan, drugi navode da znaju da se kretao u lošem društvu i da je pravio probleme.

Majka ranjenog mladića rekla je da je Goran juče došao s posla, a onda otišao do fast fuda koji se nalazi u blizini škole, kupio da jede, pa otišao do školskog dvorišta gde je seo sa drugarima.

- Otišao je i kupio giros, pa seo kod školskog dvorišta da ga pojede kada su pucali u njega. Moj stariji sin je na telefonu pročitao da je G. A. i počeo je da plače. Pitala sam ga šta se dešava. Pokazao mi je vest i ja sam otišla do škole. Nisu me pustili da priđem, policajac mi je rekao da odem kući da se smirim. Mog sina su već napali pre dva meseca u kladionici i isekli ga nožem po potiljku, te stavili par šavova. Niko od policije me nije zvao od tada, iako znamo da je to neka ekipa iz Kaluđerice. Sve mislim da su mog Gorana pomešali sa nekim - ispričala je ona.

Kurir.rs/Blic

