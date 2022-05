IVANA (39) JE ŽRTVA NASILJA ROĐENOG BRATA: Tuče i maltretira mene i moju decu, šeta sa nožem i preti DA ĆE NAS SVE POBITI

Ivana Milutinov (39) iz Kovina godinama je žrtva nasilja rođenog brata sa kojim živi u istoj kući. Sa njom u porodičnom domu živi i troje maloletne dece, koji zbog nasilnog ujaka ne smeju da izađu u dvorište pa su zbog toga konstantno zaključani u kući. Ivana je nasilje koje je počelo još pre osam godina prijavljivala više puta, ali je njenom bratu određena samo zabrana, koju on krši.

- On je mene tukao i pre osam godina, i maltretirao nas je tako da ništa nismo smeli, i ja sam ga tada prijavila, te prijave postoje, tako da se ovo nasilje ponavlja - ovako za "Blic" Ivana počinje svoju tešku muku koja traje godinama i iz koje ne vidi izlaz.

Prvi sukob s bratom

Ivana kaže prvi sukob ove godine desio se 26. januara kada je jedan mali nesporazum eskalirao u svađu gde je njen brat teškim rečima izvređao nju i njenog sina, i na osnovu policijske prijave dobio zabranu prilaska i njoj i kući na 48 sati, što on nije ispoštovao, i već sledećeg dana je ponovo bio tu.

- To veče napravio nam je haos, rekao je: "Sve ću da vas pobijem!" - seća se Ivane večeri posle koje se nasilje njenog brata samo nastavljalo.

Od tada su kaže ona krenule zabrane prilaska ali i njegovo uzastopno vređanje i iživljavanje.

- Sa prvom zabranom on je ponovo bio tu, da bi se njegovo iživljavanje nastavilo tako što prolazi kroz dvorište i vređa, i to se nastavilo dok nije počeo da nam ograničava kretanje u dvorištu, a u jednom trenutku i pokušaj fizičkog nasilja nad mojim mužem, zbog čega je u veoma kratkom roku dobio i drugu zabranu - kaže Ivana.

foto: Shutterstock

Ona objašnjava da je njen brat nakon te zabrane vratio se gori nego što je bio. Osim vređanja, i pretnji radio je sve da im oteža život, pa im je tako i isključivao vodu. U trenutku kada je u podrumu pokušala da odvrne ventil, od svog brata dobila je udarac u obraz na šta policija nije reagovala.

- Policija je rekla nemojte da zovete nas, ne možemo mi da rešavamo vaše probleme, zbog čega sam ja istog trenutka sama pešaka otišla u hitnu pomoć. Oni su po službenoj dužnosti pozvali policiju i tada je on dobio zabranu 48 sati koja se produžila - kaže Ivana.

Svuda naišla na zatvorena vrata

Zabrinuta za svoju bezbednost, a naročito bezbednost svoje dece, koja su više puta bila svedoci ujakovog agresivnog ponašanja, Ivana se povodom ovog slučaja obratila mnogim službama. Međutim, umesto na pomoć u rešavanju problema ona je kaže naišla na prebacivanje odgovornosti službi sa jednih na druge dok je njen predmet i dalje u početnoj fazi.

- Ja sam 14. februara išla od institucije do institucije gde sam svuda naišla na zatvorena vrata. Prvo sam otišla u kovinski Komunalac da vidim kako je moguće da mi isključuje vodu ako se račun vodi na mene, međutim oni su rekli da ne mogu ništa. Zatim odlazim do Socijalnog rada gde kažem da sam bila i pre toga, objasnim da su mi maloletna deca u kući, da oni sve ovo gledaju i proživljavaju, gde mi oni na to kažu da iz policije nije stiglo ništa, i da oni zbog toga ne mogu da urade ništa - seća se Ivana, koja naglašava da je u Centru za socijalni rad bila i pre udarca, gde joj je takođe i tada rečeno da iz policije nije stiglo ništa i da oni zbog toga ne mogu da reaguju.

foto: Marina Lopičić

Ivana se pita kako je moguće da u ovim okolnostima niko ne može da učini ništa, iako se obratila na svaku adresu gde su je uputili i podnela prijavu koju su joj savetovali.

- To je jako nezgodna situacija kada vama u ovakvim okolnostima kažu da oni ne mogu ništa. Na konstataciju advokata da ovo može da traje veoma dugo i da idem u Javno tužilaštvo, ja sam i tamo otišla, gde su mi rekli da sud u Kovinu treba da podnese krivičnu prijavu protiv mog brata i da ako im nešto nije jasno da se jave njima, dok je isti taj sud rekao da to ne ide tako, i tako ja gubim dane dok oni prebaciju odgovornost sa jednih na druge, a u toj nemoći ja idem kod neuropsihijatra - objašnjava zabrinuta majka.

Ona u nastavku objašnjava da njena nemoć traje od januara meseca, od kada joj se zatvaraju sva vrata na koja je pokucala, a da stvar bude gora za taj period niko ni iz jedne službe nije došao u taj dom da popriča sa decom koja plaču i žive u strahu.

- Moja nemoć traje od januara meseca, gde niko za to vreme nije došao kod mene na vrata da popriča sa tom decom koja plaču, koja vrište jer sve to gledaju dok se dešava - priča uplakana majka.

Tužba za nasilje u porodici

Nakon što je Ivaninom bratu istekla zabrana prilaska kući 17. marta ove godine, ona je, kaže, narednog dana podnela tužbu za porodično nasilje u sudu u Kovinu. Kako joj je pravnica tada rekla, s obzirom da se radi o porodičnom nasilju poziv bi trebao da stigne za osam dana, međutim, od tada je prošlo više od mesec dana, a poziva i dalje nema.

- Pravnica u našem sudu mi je tada rekla pošto je porodično nasilje, za ovo bi trebalo da stigne poziv u roku od osam dana. Evo, mi još nismo dobili poziv za sud, a on je od tada dobio još jednu zabranu prilaska od 48 sati i još 30 dana. Nama je tada rečeno da to ide brzo, ja sam svu dokumentaciju kopirala i pripremila i opet ništa - priča nemoćno Ivana.

Ona dodaje da je celokupna situacija dovela do njenog depresivnog stanja, gde je morala da potraži pomoć stručnog lica kod kog nikada pre nije išla.

- Znate, kad vi živite u konstantnom strahu, kada vi živite zaključani, bez mogućnosti da izađete u dvorište, jako je teško i zbog toga sam bila u depresiji - objašnjava ona.

Brat šeta s nožem u ruci

Ivana Milutinov kaže da njen brat, koga je više puta prijavljivala za fizičko i psihičko zlostavljanje, od porodične kuće u kojoj žive ima 25 odsto svog udela. S obzirom da je kuća sagrađena tako da su njegove prostorije u zadnjem delu zgrade, oni faktički ne moraju da dele ništa osim dvorišta i zajedničkih prostorija na izgorelom krovu koji sada služi za sušenje veša.

Ali, ipak, on osim što se slobodno šeta pored njihovih vrata, neretko, kaže, sa nožem u ruci obilazi i izgoreli sprat, na koji ona više ne sme da zalazi, a takođe ni da pušta decu.

- Šta će njemu nož u ruci kad on krene na sprat gde mi sada samo kačimo veš, kako ja u toj situaciji da se osećam bezbedno - pita se ona.

U porodičnoj kući živi i Ivanin muž, ali s obzirom da je on kapetan i da je u zemlji samo kada dođe na odmor, veći deo godine u domu sa decom provodi sama.

Kako kaže, ne zna da li je gore kad joj je muž tu ili kada ode, jer njen brat zbog njegovog prisustva još više inicira svađu.

- Kad mi je suprug tu, na kratko, on stalno nalazi razlog da se svađa sa njim, pa ne znam da li mi je gore kad je on tu ili kad sam sama, zbog konstantne nervoze i svađe. Deca su preplašena - objašnjava Ivana.

A šta kad zabrana prestane, treba li da čekam da se desi najgore?

Ivana kaže da njen brat trenutno nije u istoj kući jer ima zabranu, ali je problem što se dok ta zabrana traje ništa drugo ne rešava.

- Šta ćemo kad zabrana istekne, jer sad dok zabrana traje ništa se ne rešava. Da li deca i ja treba da nastavimo da živim u strahu, i da čekamo šta će biti kad se ponovo vrati u dvorište. Treba li tako zaključani sa strepnjom da nastavimo da živimo pa da u novine izađemo kad se desi ne daj Bože najgore. Ovo je moj poslednji vapaj, želim da pomognem i sebi i deci ali ne znam kako. Ko ovde ne radi svoj posao ja se pitam - kaže Ivana.

Saopštenje tužilaštva

U tužilaštvu su potvrdili da su reagovali povodom ovog slučaja i da su izricali hitne mere.

- Povodom slučaja od 13. 02. 2022. godine, prijavljenom Dejanu Milutinovu je istog dana naređenjem PS Kovin izrečena hitna mera privremenog udaljenja mogućeg učinioca iz stana, kao i hitna mera privremene zabrane prilaženja i komuniciranja sa žrtvom nasilja u trajanju od 48 časova. Na predlog zamenika javnog tužioca, rešenjem Osnovnog suda u Smederevu produžena je hitna mera zabrane prilaska i komuniciranja do 17. 03. 2022. godine. Navedeni slučaj je bio predmet razmatranja tri sastanka Grupe za koordinaciju i saradnju, podgrupa Kovin - stoji u odgovoru Tužilaštva.

foto: Thinkstock

Kako su dalje naveli, na održanom sastanku je konstatovano izrečena mera nije prekršena i da se radi o visokom stepenu rizika od nasilja u porodici.

- Na sastanku od 17.03.2022. godine konstatovano je da izrečena hitna mera nije prekršena i da nije bilo novih prijava nasilja, procenjeno je da se radi o visokom stepenu rizika od nasilja u porodici i izrađen je individualni plan kojim je kao mera zaštite predviđen savetodavni rad i praćenje situacije, kao i podnošenje tužbe za zaštitu od nasilja u porodici, a za izvršioca mere je određen CSR Kovin - navode.

U nastavku odgovora iz tužilaštva kažu da je na sastanku od 01. 04. 2022. godine procenjeno da se radi o srednjem stepenu rizika od nasilja u porodici, te je na snazi ostao ranije doneti individualni plan, a na sastanku Grupe od 15.04.2022. godine procenjeno je da se radi o niskom stepenu rizika od nasilja u porodici, te je individualni plan stavljen van snage.

Zatim se dalje obrazlaže učinjeno povodom prijave od 26 aprila.

- Povodom slučaja od 26. 04. 2022. godine naređenjem PS Kovin izrečena je hitna mera privremenog udaljenja mogućeg učinioca iz stana, kao i hitna mera privremene zabrane prilaženja i komuniciranja sa žrtvom nasilja, koja mera je, rešenjem Osnovnog suda u Smederevu produžena za 30 dana, odnosno do 28. 05. 2022. godine. Kako bi navedeni slučaj bio razmotren na sledećem sastanku Grupe, Centru za socijalni rad Kovin je naloženo preduzimanje mera u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, a u cilju blagovremenog dostavljanja izveštaja stručnog tima i nalaza i mišljenja pre isteka izrečene hitne mere, prenosi Blic.

(Kurir.rs/ Blic)