3 NAŠA ČOVEKA SU U BRAZILU SRUŠILA ŠARIĆEV KLAN! Otkriveni dosad NEPOZNATI DETALJI hapšenja najvećeg SRPSKOG NARKO BOSA

Darko Šarić, uhapšen je pre mesec dana u svojoj luksuznoj vili na Dedinju u kojoj se nalazio u kućnom pritvoru, nakon što je u decembru prošle godine pušten iz pritvora u kome je proveo sedam godina.

foto: Nemanja Nikolić

Šarić, koji je uhapšen 14. aprila, prvi put se tada pojavio u javnosti i to pred Apelacionim sudom koji je otvorio drugostepeni postupak u predmetu koji je protiv Šarića i ostalih optuženih vođen zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Policajac u penziji i predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Blažo Marković je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji po prvi put otkrio detalje hapšenja, koje javnost do sada nije znala.

- Evo da kažem, možda po prvi put, mi smo u neko vreme u prošlim akcijama imali 3 čoveka koji su bili u Brazilu i koji su razbili Šarićevu dostavu droge na Balkan. Mi se možemo pohvaliti time zajedno sa DEA, to je bilo 2005. godine kada se sve to radilo pod vođstvom načelnika Pušića i generala Milojevića to je odrađeno. Da vam kažem, Brazil i Kolumbija je zanimljiva destinacija jer se tamo sve to radi. Mi moramo da zatvaramo granice da bismo se zaštitili od droge - ispričao je Marković.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića i Milice Marković zbog čega je Americi bitno da zaustavi distribuciju narkotika na Balkan, Marković kaže da SAD želi da preseče distribuciju u samom korenu.

- Bitno je da ne bi došlo do njih, to je Interpol, to se seče u korenu. Uglavnom možemo svi da se pohvalimo da je došlo vreme da se postave i ljudi i inostranstvu i ovde u koje možemo imati poverenja - kaže Marković.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, pre tri dana kolumbijska policija zaplenila je više od 600 kilograma kokaina u jednom kombiju u gradu Soledad. Kako navodi portal Semana, sumnja se da je droga pripadala Balkanskom kartelu i klanovima sa kojima ova narko grupa sarađuje. U akciji su uhapšene dve osobe, a sumnja se da je trebalo da učestvuju u tranportu droge čija je krajnja destinacija bila Belgija.

Prema dosadašnjim informacijama, droga je transportovana u okviru mreže kojom rukovodi Balkanski kartel.

foto: Kurir televizija

Blažo Marković kaže da fokus treba biti na luci Bar i da smatra da je ta droga bila namenjena za zapadne države.

- U suštini ništa ovo hapšenje ne znači. Da imamo i agente koji tamo rade, pitanje je da li je taj kartel glavni. Ja sam policajac i sumnjam na sve, međutim ja mislim da su šefovi glavni što se tiče Belgije ako je tamo zamišljeno da se tamo ide. Ono što je nama bitno jeste da se fokusira luka Bar. To je nama bitno. Ta droga je namenjeno za zapadno društvo, nije za Balkan. Pretpostavka je da droga ide za Belgiju, ali možda je i to lažna putanja. Dobro je da je uhapšeno dvoje ljudi i dobro je da su se svi osvestili da je droga jedna teška bolest koja na sve načine dolazi do našeg društva - rekao je Marković gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

07:33 BLAŽO MARKOVIĆ RASVETLIO ODNOSE DIJANE HRKALOVIĆ I MALEŠIĆA