ŽENI DAVAO LEKOVE DA JE USPAVA, PA MAMIO DECU Jezive priče komšija osumnjičenog za obljubu 2 devojčice! Govorio im da je vidovnjak

Meštani Čamurlije pozdravili su odluku Višeg javnog tužilaštva u Nišu da protiv njihovog komšije D.M. (63) podigne optužnicu zbog seksualnog zlostavljanja dece jer je, kako tvrde, on to odavno zaslužio. Šezdesettrogodišnjak, koji je uhapšen novembra prošle godine, tereti za obljubu dveju maloletnica koje su roditelji doveli da bi im pružio neku vrstu pomoći jer se deklarisao kao vidovnjak.

Radica Mitrović kaže da je D.M. iako invalid oduvek bio na zlom glasu, baš zbog neprimerenog ponašanja prema najmlađima.

- Uopšte se nisam iznenadila kada su ga uhapsili, naravno da sam očekivala da će biti optužen. Žalila su se deca na njega da je bezobrazan, dečake je učio šta da rade devojčicama. Moja unuka je tada imala samo šest godina a on je podučavao njene drugove šta treba da joj urade... Ne mogu da pričam baš šta, bezobrazno je - kaže ova žiteljka Čamurlije za Telegraf.

Dodaje da su svi u selu znali za bolesno interesovanje koje je njihov komšija pokazivao prema najmlađima.

- Stalno je gledao gde deca idu, šta rade, to ga je mnogo zanimalo. Sad ne znam baš da li je on uradio to za šta ga terete, ipak je on invalid, nema nogu pa ne bih da grešim dušu. Ali da se prema deci ponašao kako ne treba, to stoji – izričita je Radica.

Njena komšinica koja nije želela da joj se pominje ime, bila je mnogo isključivija u pogledu krivice D.M.

- Dirao je tu decu koja su mogla da mu budu unuke, pa i praunuke, to su devojčice mlade i neiskusne, nisu ni znale šta im se dešava. Pričala mi je baka jedne od tih curica kako ih je namamio i šta im je uradio. Ženi bi davao lekove da zaspi a govorio bi da je pijana. Deci bi nudio med da stekne njihovo poverenje, zaključavao bi vrata i posle bi sa njima radio šta je hteo. Para je uvek imao, primao je penziju ali i nadoknadu za tuđu negu i pomoć pa je mamio decu sitnim poklonima. To je strašno, da u sopstvenom selu nemamo mira od siledžija i napasnika. Obrukao je celu Čamurliju, na zao glas smo izašli... Zaslužuje najstrožu kaznu da drugima kao što je on bude za nauk – kazala je uznemirena žena.

Argentina Gidžić, potpredsednica ove mesne kancelarije, kaže da je ovaj događaj skandalizovao celu Čamurliju.

- Kao dete sam preživela brojne traume, jer sam sa porodicom izbegla sa Kosova za vreme NATO bombardovanja i znam koliko je zdravo detinjstvo važno za razvoj ličnosti. Iskreno se nadam da će se te devojčice izboriti sa preživljenom traumom i imati normalan život. Mogu samo da kažem da sam zgranuta ovim događajem, ne mogu ni da razmišljam o tome jer je sama pomisao na to šta su ta deca preživela, veoma teška – rekla je Gidžić.

M.M. supruga optuženog D.M. koja je nakon hapšenja rado razgovarala sa novinarima, ovoga puta im je zatvorila vrata.

- Nemam šta da kažem, on ima dva advokata, sve će se utvrditi na sudu – kratko je kazala M.M. U ranijem obraćanju novinarima branila je supruga. Tvrdila je da nije imala nikakvih sumnji da joj muž radi nešto iza leđa jer za 43 godine braka, kako ističe, nije primetila ništa što bi ukazivalo na neku vrstu devijantnog ponašanja.

foto: Kurir/M.S.

- Odmah je kazao policiji da to nije tačno, da te curice nije ni pipnuo niti im je slao poruke. Tačno je da se šalio sa decom, ali i muškom i ženskom, jer mi nemamo potomstvo. Pa, kako bi on to uradio, zbog gangrene su mu odsećene obe noge, bolestan je, dijabetičar. Policija je kazala da su dve devojčice oštećene, ne znam tačno ni šta to znači, samo pretpostavljam. Objasnila sam im da on nije u stanju da tako nešto učini, pa živci su mu oštećeni prilikom amputacije nogu, on više nije u stanju da ima seksualne odnose. Osim toga, to su velika deca, mogla su da vrisnu, da ga ošamare, da pobegnu, šta bi im on mogao – rekla je nakon muževljevog hapšenja ova meštanka Čamurlije.

Više javno tužilaštvo u Nišu potvrdilo je da je protiv D.M. podignuta optužnica ali radi zaštite interesa maloletnika, detalji optužnog akta nisu dostupni javnosti. Prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavile nakon hapšenja, on je u svojoj kući, zloupotrebivši njihovo poverenje, obljubio dve devojčice stare trinaest i četrnaest godina te je u istoj nameri pokušao da namami i jednu dvanaestogodišnjakinju. Prema tvrdnjama meštana, decu su mu najčešće dovodili roditelji jer se predstavljao kao vidovnjak i nudio pomoć u otklanjanju zdravstvenih problema. Ono što ovaj slučaj čini još bizarnijim je što je D.M. težak invalid ali je veštačenje žrtava potvrdilo njihove navode da su bile seksualno napadnute.

Kako saznajemo, decu je prisiljavao da mu udovolje bolesnim nagonima preteći da će naškoditi njihovim najbližima.

- Kada bi mu roditelji ostavili devojčice, govorio bi im da moraju da urade sve što im kaže inače će im umreti roditelji. Tvrdio je da je on vračar i da može da uradi sve što želi ako ne pristanu, te da ne smeju nikome da govore šta se dešava u njegovoj kući. Međutim, jedna od žrtava je progovorila pa je klupko počelo da se odmotava – navodi izvor.

(Kurir.rs/Telegraf)