NIŠLIJA PRONAĐEN MRTAV ISPRED ZGRADE: Pre njega poginuo mladić, a komšija ubio ženu pa sebe, stanari se pitaju: "ŠTA JE SLEDEĆE?!"

Telo Nišlije starog 63 godine, koji je nastradao nakon pada sa visine, pronađeno je jutros oko 5 časova ispred zgrade u Ulici Maksima Gorkog broj 2 u Nišu. Nepomično telo na betonu ispred samog ulaza u zgradu primetili su prolaznici koji su alarmirali Hitnu pomoć, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju samo smrt.

Pretpostavlja se da je nesrećni čovek skočio sa protivpožarnih stepenica na devetom spratu zgrade, u kojoj je, prema rečima stanara, nekada davno živeo.

On, kako kažu, poslednjih godina nije imao stalnu adresu stanovanja već je povremeno boravio u Gerontološkom centru u Nišu.

U svetlarniku na devetom spratu zgrade pronađena je njegova torba i štap kojim se koristio pri hodu, pa se pretpostavlja da je to mesto na kojem je poslednji put bio pre nego je sa visine od oko 30 metara pao na beton.

Policija koja je izašla na teren po pozivu Hitne pomoći, nezvanično se saznaje, nije pronašla nikakve druge tragove ili sumnjive okolnosti koji bi ukazali da je u pitanju nasilna smrt ili bilo koji drugi scenario, tako da je telo nastradalog predato rodbini radi sahrane.

Ovo je inače, za nešto više od dva meseca, druga tragedija u istoj višespratnici. Podsetimo, 20. februara oko 3.30 časova ispred iste zgrade, ali sa druge strane, pronađeno je telo sedamnaestogodišnjeg mladića V. P. koji je i živeo u toj višespratnici.

Lekari Hitne pomoći koji su došli brzo na poziv građana konstatovali su smrt na licu mesta. Policija je uviđajem utvrdila da je smrt nastupila usled pada sa visine, a drugih sumnjivih okolnosti nije bilo.

Komšije koje stanuju u Ulici Makima Gorkog 2 nevoljno pristaju na razgovor, kao da ni sami još ne mogu da poveruju šta se noćas desilo pred ulaznim vratima u njihovu zgradu.

- Ne znamo šta je više ovo sa našom zgradom. Prošlo je malo više od dva meseca nakon prošle tragedije, kad sad evo opet. Sećam se komšije čije je telo jutros pronađeno da je tu nekada živeo u mladosti sa roditeljima, ali šta je posle sa njim bilo ne znam. Navodno je povremeno spavao u staračkom domu u kojem postoje posebne postelje za ljude koji nemaju gde da borave - kaže jedan od komšija.

Starije komšije se prisećaju da je pre dve decenije njihova zgrada bila mesto odigravanja još jedne tragične životne drame koja je okončana gubitkom dva ljudska života.

- Bilo je to u avgustu 2002. godine kada je komšija P. P. (77) kaišem zadavio svoju suprugu V. P. (76), a zatim izvršio samoubistvo skokom sa terase. Oni su godinama živeli skladno i u velikoj ljubavi, ali su oboje bili bolesni. On je patio zbog srca, a ona od dijabetesa, zbog čega je i oslepela, pa je možda upravo to bilo okidač za tako strašan sled događaja. Godinama smo živeli pod utiskom te tragedije, a sada su se za dva meseca desile još dve. Strahujemo šta je sledeće - kaže jedan od komšija.

