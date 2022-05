POTEZALA JE NOŽ NA SVE NAS, ČAK JE I NA UNUKA JEDNOM KRENULA: Porodica žene koja je izbola muža tvrdi da godinama trpe nasilje

Momir M. (69) povređen je u svom stanu u beogradskom naselju Mirijevo, nakon što ga je njegova bivša supruga D.M. (63) nožem posekla po ruci, posle porodične svađe u kojoj je povređeni pokušavao da zaštiti njihovu snahu, sa kojom se osumnjičena prvom sukobila.

Napad se dogodio u porodičnom stanu u kome bivši bračni par živi sa sinom, snahom i njihovo troje dece u sredu popodne. Povređeni Momir za Kurir je rekao da su incidenti njihova svakodnevica, kao i da je D.M. i ranije potezala nož na ukućane.

foto: Kurir/J.M.

- Moja bivša žena stalno napada snahu, vređa je, govori joj svakakve pogrdne reči. Isto je bilo i sada, napala ju je da plati račune pošto živi sa nama, što ja nisam dozvoljavao. Otišao sam u kuhinju da skuvam kafu, a ona je jela. Odjednom sam osetio blago ubadanje u leđa, okrenuo sam se i video kako pokušava da me ubode. Hteo sam da joj otmem nož i da je sklonim, ali u tom otimanju ona me je posekla, pa sam pozvao policiju jer je krvarenje bilo veliko - ispričao je povređeni.

Kako je dodao, ovakve situacije dešavaju se poslednjih pet ili šest godina, a D.M. je zbog takvog ponašanja bila kod lekara koji joj je dao lekove za smirenje.

- Lekar je odredio da mora da pije lekove. Ona galami po ceo dan i sve nas u kući napada. Napada sina i snaju, unučiće naše, ćerku koja ni ne živi sa nama, zato što nas prima u gosete - objašnjava napadnuti muškaraca i napominje:

- Obraćao sam se policiji mnogo puta, ali oni ne mogu ništa da urade. Kad dođu ona počne da plače i da izigrava žrtvu, nekoliko puta su me privodili zbog nje, iako je ona nas sve tukla. Razveli smo se pre dve godine, hteo sam da joj dam pola stana i da se raziđemo, ali ona to ne dopušta i ne želi da napusti zgradu, pa zato živimo svi zajedno.

snaha uhapšene foto: Kurir/J.M.

Momirova snaha potvrdila je priču svog svekra i navela da je svekrva maltretira 20 godina.

- Na mog sina, a njenog unuka krenula je nožem jednom prilikom. Deca se sklanjaju, a i ja se trudim da budem u stanu što manje, radim i sklanjam se - priča nesrećna žena i dodaje:

- Nekoliko puta sam je prijavljivala, tukla nas je sve. Krupnija je i jača od svih u kući. Čim me vidi ujutru izgovara mi svakakve gadosti, udara me, a imala sam i hematom kada me pogodila flašom. Svekar, koga je posekla, pokušava da nas zaštiti i da je smiri uvek, ali ne može mnogo da učini tu.

Odbrana Nazvao me je najvećim zlom D.M. je, prema nezvaničnim informacijama, zadržana 48 sati u policiji, a biće ispitana u tužilaštvu zbog nasilja u porodici. - Tokom istrage rekla je da je napadu prethodila svađa, da ona sumnja da joj je muž neveran i da se zbog toga razvode. Nije mogla da se obuzda kada ju je nazvao "najvećim zlom koje hoda". Uzela je sa stola kuhinjski nož i ubola ga u ruku. Ona je tvrdila da nije želela da ga ubije - preneo je Telegraf.rs

Kurir.rs/ J.M.