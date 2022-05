JEZIVA SLIČNOST U LIKVIDACIJAMA ŽIŽIĆA I PERENČEVIĆA: Ova dva mafijaška ubistva u Beogradu izvedena su po gotovo istom scenariju!

U Beogradu su se u razmaku od dve nedelje dogodila dva mafijaška ubistva koja su urađena po istom scenariju. Luka Perenčević (28) "smaknut" je pre nekoliko dana na Banjici u "divljem" bok-klubu pred prijateljima, a Luka Žižić dok je bio u društvu brata i prijatelja u kafiću svog brata "Ritual" na Novom Beogradu. U obojicu je sasut rafal pred svedocima, dok je ranije bila praksa da se likvidacije obavljaju bez svedoka i da se žrtva vreba što dalje od "civilizacije".

- Ima razloga da se to radi pred svedocima, odnosno, dok su "mete" u društvu jer su tada - opušteniji. Ne očekuju da će neko da ih ubije dok sede sa prijateljima, tada imaju najmanju sumnju da će nešto da se desi. Ovi ljudi koji su počinili ta ubistva su dosta dobro obučeni za svoj posao. Pre svega, obojica su bili prerušeni u radnike, došli su neupadljivim prevoznim sredstvima, jedan trotinetom, drugi skuterom. Niko ništa ne sumnja, ne privlače pažnju, obave svoje i izađu.

U trenutku kada ubiju među tim prijateljima koji su bili sa žrtvom nastaje panika, iznenađenje, šok, dok se oni snađu, počinilac je već otišao daleko. Ako na sve to dodamo dobru logistiku, a to je da ih već čekaju kola, štek stanovi... to je, da tako kažem, "dobro urađen posao". Ljudi koji su u tom poslu, koji su u kriminogenoj sredini, nemaju nigde sigurnost. I ono što moram da napomenem u oba ova slučaja, a to je da je defitinitvno reč o narko-kriminalu - rekao je za kriminolog Dobrivoje Radovanović, piše Telegraf.

Inače, beogradska policija i dalje traga za ubicom Luke Perenčevića (28) koji je ubijen u ponedeljak u bokserskom klubu na Banjici, a prema našim informacijama policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zaplenila snimke sa kamera sa dve zgrade u Ulici Bulevara oslobođenja.

- Trenutno se veštače snimci koji su skinutu sa kamere koje su se nalazile na dve zgrade. Jedna od njih jeste ona u kojoj je živeo Perenčević. Na kameri se vidi kako visoki i mršav muškarac, obučen u tamno odelo sa kacigom na glavi i žutom torbom ulazi u bokserski klub. Nakon nekoliko minuta izlazi i beži sa mesta ubistva. Sumnjamo da je imao pomagača - kaže naš sagovornik blizak istrazi.

Perenčević je upucan sa 6 hitaca naočigled tri duga.

- Nismo mu videli lice. Ušao je sa kacigom na glavi. Ništa nije rekao, već nas je sve pogledao. Prišao je Luku i izrešetao ga. Pištolj je izvadio iz torbe. Luku smo izneli napolje, ali nije davao znake života. Umro je pred nama- rekli su drugovi policiji.

O motivima napada ništa nisu znali da kažu inspektorima. Sa mesta ubistva Luke Perenčevića tužilaštvo je, nezvanično, dalo nalog da se zaplene, odnosno, pošalju na dalju obradu dva vozila. Reč je o "tojoti jaris" bele boje i automobilu marke "nBMW 530" crne boje.

- Odvezeni su specijalnim vozilom parking servisa koje se koristi za ovakve situacije. Vozila su otišla na dalju obradu - rekao nam je sagovornik iz istrage.

Podsetimo, Luka Perenčević, koji je u ponedeljak ubijen na Banjici, u septembru 2020. dovođen je u vezu sa teškim ubistvom na Banjici kada je likvidiran Filip Lepojević koji je imao samo 18 godina, a njegov 21-godišnji drug A. Đ. je ranjen. Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je ovo osveta za to ubistvo od pre dve godine.

Ubica Luke Žižića, Stefan M. (23), je uhapšen 5. maja nakon intenzivnog operativnog rada u tzv. štek stanu u Kraljevu. Analizom DNK i ostalih tragova i različitim veštačenjima prvo je potvrđen identitet osumnjičenog, nakon čega je lociran i uhapšen. Rađeno je antropološko veštačenje uhapšenog Stefana koji je osumnjičen da je ubio Luku Žižića. Tačnije, snimak sa kamere upoređen je sa njegovom slikom i tako su u policiji bili sigurni da je on. Stefan M. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu i branio se ćutanjem.

- Iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu u ovoj fazi postupka. Više javno tužilaštvo u beogradu je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u beogradu da odredi pritvor osumnjičenom iz svih zakonskih razloga - zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u krtakom vremenskom periodu ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti - rečeno je iz VJT.

Osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela teško ubistvo na podmukao način, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava i izazivanje opšte opasnosti. On je ušao u kafić "Ritual" i ubio Žižića pred troje, četvoro ljudi.

