UBIO LJUBAVNICU PA PRESUDIO SEBI? Novi detalji horora u Paraćinu

U naselju Čepure u Paraćinu jutros oko 7 sati policija je pronašla dva tela.

Oni su na imali rane od vatrenog oružja, a prema prvim informacijama reč je o ubistvu i samoubistvu.

Kako saznajemo, muškarac T.V. i žena A.Ž. bili su u dugogodišnjoj emotivnoj vezi. Žena ga je ranije prijavljivala za nasilje, a u jednom momentu imao je i zabranu prilaska.

Komšije tvrde da je osumnjičeni za zločin u braku, ali i nisu sigurni da li se razveo u međuvremenu.

- Njegovo telo bilo je pored automobila, video ga čovek koji je tuda prolazio, a njeno u vozilu. On je bio oženjen, ali su bili u vezi, a ona je našla nekog drugog, pa on to nije mogao da podnese i to je najverovatnije razlog što je ovo uradio - ispričale su komšije.

Uviđaj je u toku, nadležne ekipe su na terenu, a daljom istragom biće utvrđeni detalji ovog zločina.

