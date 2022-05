INŽENJER IZ SRBIJE SLETEO U PROVALIJU DUBOKU 50 METARA I POGINUO! Novi detalji nesreće na Neretvi (FOTO)

Beograđanin Nikola M. (40) koji je nastradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodilla u Republici Srpskoj, bio je inženjer koji je tri godine radio u firmi koja je izvodila radove na gradilištu hidrocentrale na Neretvi, gde se i dogodila nesreća.

Nesreća se dogodila juče oko 13 sati u mestu Ulog kod Kalikovika u Republici Srpskoj.

- Dobili smo poziv od načelnika opštine Kalikovik i odmah smo izašli na teren. U spašavanju čoveka učestvovala su dva tima Spasilačka služba Volf iz Foče i Gorska služba spašavanja iz Bjeljina. Teren je veoma surov i pun vertikala, i samim tim veoma nepristupačan. Prizor je bio stravičan - kaže za Kurir Nenad Ilokić načelnik Spasilačke službe Volf iz Foče.

Naš sagovornik rekao je da je automobil "dačija duster" kojim je upravljao Beograđanin sleteo nekih 50 metara u provaliju.

- Automobil je bio potpuno smrskan i nažalost čovek nije imao šanse da preživi. Da je bio još neko sa njim u kolima, ni on ne bi preživeo ako je sudeći po autu koji smo zatekli - kaže Ilokić i dodaje da je od Nikolinih kolega koje su bile tu saznao da je radio kao inženjer neke tri godine i da je ovaj put veoma dobro znao.

- Kako je došlo do same nesreće zaista ne znamo, to će utvrditi istraga.

Auto bosanskih registarskih oznaka bio je potpuno smrskan i prilikom udaraca od stene pao je na malo proširenje i tu se zaustavio, pre nego što je upao u vodu.

- Kola su potpuno uništena, ulubljena od udarca od stene, ali i od samog pada. Stakla na kolima su popucala od silnih udaraca, a ako je sudeći po fotografiji auto se i zapalio. Takođe, beživotno telo Beograđanina bilo je krvavo prilikom izvlačenja - kaže izvor i kaže da je nastradali preminuo na licu mesta.

