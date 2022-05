NE ZNAM ZAŠTO BI NEKO OVO NJOJ URADIO, VEROVATNO JE GREŠKA: Progovorile komšije cvećarke sa Zvezdare kojoj je zapaljen auto

Automobil čija je vlasnica cvećarka Lidija R. (50) eksplodirao je u noći između subote i nedelje, a potom se i zapalio u Ulici Kulina Bana na Zvezdari, a istragu je preuzelo Više tužilaštvo u Beogradu.

- Iskreno ja nisam ni čula kada je puklo, zaspala sam neposredno pred ekploziju. Ovde sam već dugo godina i poznajem L. R. Nikada nisam imala problem sa njom, znam da je žena starosedeoc u ulici. Znam da je razvedena i ne znam u kakvim je odnosima sa suprugom, ali ja ih nikada nisam ni videla ni čula kako se svađaju. Znam da je on valjda neki sitni investitor, da radi sa zgradama, to je to. Ne znam zašto bi neko ovo njoj uradio, verovatno je greška. Žena ima samo tu cvećaru i dobro joj ide, ali ne znam zašto bi to ikome smetalo - rekla je za Blic komšinica L. R.

Niko od komšija ne zna zašto bi neko njoj zapalio auto, a pojedini čak nisu ni znali da je do eksplozije došlo.

Vlasnicu nije bila ni u cvećari koju drži, a zaposleni nisu želeli ništa da komentarišu.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, Lidija R. je dala izjavu policiji i u njoj navela da nije u sukobu sa bilo kim, a da nesuglasice ima samo sa bivšim mužem, i to oko podele imovine.

- Vozilo je novo i veoma skupo, ali je bilo kasko osigurano. Za sada se sumnja da je eksplozija podmetnuta, ali je istraga i dalje u toku - potvrdio je izvor Kurira.

(Kurir.rs/Blic)