TOLIKO NESREĆA, UBISTAVA, A SADA I TELO MATEJA PERIŠA SE ZAKAČILO OVDE: Alas Renato Grbić došao na ukleto mesto na Adi Huji VIDEO

Telo mlađeg muškarca nađeno je jutros kod Ade Huje, a vizuelnim pregledom utvrđena je velika podudarnost sa nestalim Matejom Perišem.

Naime, na telu su iste patike, majica, farmerke teget boje, srebrni sat na ruci i telefon u džepu, što odgovara opisu garderobe koju je imao nestali Periš na sebi.

foto: Zorana Jevtić

Alas Renato Grbić došao je na mesto gde je izvučeno telo Splićanina. Naime, on je za Kurir rekao da je ako je sudeći po garderobu u pitanju je Matej Periš.

- Kao što sam rekao i u prvim danima nestanka mladića on nije prošao Pančevački most, jer tu ima dosta armature i on se zakačio. Pošto je ovih dana bilo izuzetno toplo njegovo telo je isplivalo na površinu i zakačilo se na ovo najukletije mesto na ovom potezu. Toliko nesreća, ubistava i evo i telo Mateja se zakačilo ovde. Porodici Splićanina ukoliko se dokaže da je ovo Matej želim da izjavim saučešće - rekao je Renato Grbić.

(Kurir.rs)