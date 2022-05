NENAD PERIŠ ZA KURIR: Ova vest me je potresla više nego što sam očekivao! Hvala svima na molitvama i saosećanju, dolazim u Beograd

- Jutros me je kontaktirao MUP Srbije i informisao da je pronađeno telo koje na sebi ima obuću i odeću kao što ju je Matej u trenutku nestanka pre 139 dana imao. Na žalost, to ukazuje da s vrlo velikom verovatnoćom se radi o Mateju. Strašno me je potresla ova vest, bez obzira na to koliko sam mogao to očekivati.

Ovo je za Kurir naveo Nenad Periš, otac Mateja koji je jutros posle skoro pet meseci pronađen na Adi Huji. Telo mladog Splićanina pronašli su mornari koji su i pozvali policiju.

- Mora se uraditi službeno DNK analiza i uporediti sa mojim DNK profilom. Tek tada će biti službeno objavljeno. Do tada, iako je vrlo verovatno, moramo pričekati.

Periš je najavio da dolazi u Beograd.

- Hvala svima, polliciji, novinarima, sveštenstvu, ljudi svima hvala na molitvama i saosećanju - zaključio je nesrećni čovek.

