CRNI NIZ NA ADI HUJI TRAJE GODINAMA: Na ukletom mestu gde je isplivalo telo Mateja najmanje petoro ljudi tragično izgubilo život

U blizini mesta gde je nađeno telo Mateja Periša nalazi se nekoliko kafića, čiji su radnici rekli za Kurir da su neposredno posle dolaska na posao videli veliku gužvu i da su kolene policijskih auta samo prolazile ka tom delu Ade Huje.

- Sve je bilo blokirano, a kasnije smo saznali iz medija da je nakon toliko vremena nađen taj mladić iz Splita. Strašno kako je na kraju završio. Mi smo mislili da je možda uspeo da preživi - kaže jedan od zaposlenih dok drugi kaže da je on nađen baš na istom mestu gde su stradali i mladi koji su sleteli autom pre mnogo godina u Dunav.

- To mesto kao da je baksuzno. Tad poginuli klinci, a sad izvukli mladića. Kažu da je bilo baš mučno videti ga kad su ga izvukli iz Dunava. Tuga, ali eto makar njegovi roditelji više nisu u agoniji gde je on.

Podsetimo, u novembru 2014. godine Anastasija Stajić (16), Nemanja Antić (18) i Miloš Janković (20) utopili su se kada je BMW sa šestoro mladih uleteo u Dunav sa šetališta na Adi Huji. Troje putnika je preživelo, a kako se tada pisalo, auto je bez kočenja uleteo u vodu. Telo stradalog Jankovića pronađeno je u gepeku, tek kada je posle više sati izvučen auto.

Alas Renato Grbić došao je na mesto gde je izvučeno telo Splićanina. Naime, on je za Kurir rekao da je ako je sudeći po garderobu u pitanju je Matej Periš.

- Kao što sam rekao i u prvim danima nestanka mladića on nije prošao Pančevački most, jer tu ima dosta armature i on se zakačio. Pošto je ovih dana bilo izuzetno toplo njegovo telo je isplivalo na površinu i zakačilo se na ovo najukletije mesto na ovom potezu. Toliko nesreća, ubistava i evo i telo Mateja se zakačilo ovde. Porodici Splićanina ukoliko se dokaže da je ovo Matej želim da izjavim saučešće - rekao je Renato Grbić.

Podsetimo, osim kobne nesreće, na Adi Huji je 1, januara 2019. godine ubijen je Miloš Stojanović u koga je pucao Aleksandar Relić, koji je za zločin i osuđen. Prema optužnici, Relić je pucao u Stojanovića nakon dočeka Nove godine 1. januara 2019. oko sedam ujutru na parkingu ispred restorana na Adi Huji.

Kako je ispričala Marija Đ., devojka ubijenog mladića, prethodno je optužio Miloša da mu je uzeo ključeve od stana, a njen verenik nije znao o čemu se radi. Relić ga je tada upucao u glavu, a Miloš je preminuo 9. januara. Isti metak pogodio je i okrznuo Mariju u grudi. Nakon toga ju je Relić naterao da uđe u njegov auto i odvezao je, da bi je nekoliko sati kasnije izbacio na Čukaričkoj padini. Pištolj je bacio u reku i on nikada nije pronađen.

Sličan zločin dogodio se u decembru 2016. godine kada je Aleksandar Jović pucao u svog kuma Zorana Todorovića u restoranu na Adi Huji. Jović se pred sudom branio da je u kuma pucao jer je on ranije pretio da će mu ubiti dete.

