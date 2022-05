OVAKO SU IZGLEDALI POSLEDNJI TRENUCI ŽIVOTA MATEJA PERIŠA: Grbić izneo potresne informacije SIGNAL TELEFONA POKAZUJE MOMENAT SMRTI

Nakon 139 dana od nestanka i neprestane potrage, beživotno telo Mateja Periša iz Splita pronađeno je jutros u Dunavu kod Ada Huje.

Iako još nije zvanično stigao rezultat DNK analize, sve ukazuje da je reč o Mateju koji je nestao 31. decembra u novogodišnjoj noći. Majica, farmerke, jedna bela patika, sat, kao i mobilni telefon, sve je identično onome što je nesrećni dečko nosio u trenutku nestanka. Njegov otac Nenad Periš potvrdio je da ga je obavestila policija o pronalasku tela, a u Beorgad će doći nakon papiroloških formalnosti koje treba da uradi u Hrvatskoj.

foto: Kurir, Privatna Arhiva

U kakvom stanju je pronađeno telo? Kako je temperatura vode prethondnih meseci uticala na kretanje tela? Šta će pokazati obdukcija i toksikološki nalaz govorili su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji Ratomir Antonović i Renato Grbić i novinarka Kurira Brankica Travica.

Branka Travica bila je jedna od prvih koja je stigla na Adu Huju gde je razgovarala sa očevicima koji su zatekli telo.

- Kapetan Milovan Zelenović nam je rekao da je zatekao telo, blatnjavo i puno algi koje je plutalo licen na dole. Jedan od prolaznika našao je na internetu šta je Matej Periš imao na sebi u trenutku nestajanja i na osnovu toga su odmah i posumnjali da je u pitanju Periš - kaže Travica.

foto: Kurir televizija

Grbić je istakao da je i ranije sa ocem razgovarao da u trenutku kada je Periš ušao u vodu temperatura je bila niska.

- Ja sam rekao sigurno da će tek za par meseci isplivati telo. Ako je on potonuo on ide po dnu, dole su konstrukcije starog mosta i da se verovatno tu telo i zadržalo, oko Pančevačkog mosta. U poslednjih 20 dana od kada je porasla temperatura vode to je prouzorkovalo da telo počne da truli i da se naduva kao balon. Tako je i isplivao na površinu i vetar je doprineo da ga pripije uz obalu. I njegovom ocu sam rekao da će pravu informaciju dobiti kada neko bude video telo da li je to on sa snimka ili nije. Mnogo mi je žao svega ovoga, cela Srbija se nadala. Šaljem iskreno saučešće u ime svoje porodice i sebe za gubitak tog mladog života - rekao je Grbić.

Renato je istakao da je iz medija saznao da je pronađeno telo Mateja Periša.

foto: Kurir televizija

- Ja sam alas i mali ugostitelj i ne volim da se odazivam na ovakve pozive, ali od prvog dana pratim ovaj slučaj. Do trenutka dok nije upao u tu zimsku anesteziju, telo tone u san i on ne oseća ništa, nikakvu bol. Potonete, zaspite i tada je nestao taj signal. Bazne stanice su ga identifikovale oko Ratnog ostrva, a pojavio se dok je bio živ, dok je još plivao i dok ga nije voda uvela u zimski san - kaže Grbić.

Ukleta tačka Renato Grbić istakao je da se mesto na kome je isplivalo telo Mateja Periša ukleto mesto. - Dva ubistva su bila u tom restoranu, nekoliko njih se udavilo na tom mestu. Taj deo Ade Huje ima simbol uklete tačke gde su mnogi mladi izgubili svoj život - istakao je Renato Grbić, alas u Usjianju na Kurir televizij.

Ratomir Antonović je istakao da se sa velikom sigurnošću može potvrditi da je u pitanju Matej Periš.

- Želeo sam da jednog dana čujemo informaciju da je on živ. To je jedan nenadoknadiv gubitak. Pokazatelji su svi takvi da je to on, ali jedna ograda mora da postoji - kaže Antonović.

Branka Travica istakla je da je telo poslato na obdukciju i već sutra bi trebalo da bude gotova.

- Toksikološke analize će se čekati duže. Biće urađene toksikološke analize koje će pokazati da li je mladić konzumirao te kobne večeri ili ne - kaže Travica.

Antonović je istakao da je on u poprilično lošem stanju.

foto: Kurir televizija

- Moramo videti da li i dalje postoji digestivni trakt iz koga se mogu uzeti analize. Ili iz krvi. Medicinski stručnjaci mogu da izvuku te značajne tragove da bi se utvrdio i eventualni uzrok njegovog ulaska u vodu. Ne postoje tragovi nasilja na njegovom telu, može se sa sigurnošću reći da on nije bačen u vodu - kaže Antonović.

Saradnja hrvatske i srpske policije je na zavidnom nivou u ovom slučaju.

- Bilo je dosta pohvala na račun srpske policije. I danas je delegacija došla u Beograd na sastanak sa Aleksandrom Vulinom i očekujemo da će biti konferencije - kaže Travica.

Nenad Periš, za koga je ovo najgori dan, javio se redakciji Kurira.

- Rekao je da je krenuo put Beograda i zahvalio se svima na molitvama, osećanjima. Kaže da je očekivao da će se ovako nešto dogoditi, ali je i pored toga bio izuzetno potresen - kaže Travica.

foto: Kurir televizija

Ratomir Antonović naveo je da Periš imao specijalni telefon koji koriste gorske službe spasavanja.

- Bilo je mnogo kontroverzi. Plasirane su razne informacije, ta misterija telefona otklonjena je ovim saznanjem da je on imao posebnu vrstu telefona. To su ljudi koji rade u vanrednim okolnostima, pa je verovatno i njihov signal jači - kaže Ratomir Antonović.

Sama ta činjenica da je ostao sat na ruci i telefon u džepu je zanimljiva.

- To jeste malo čudno i sumnjivo, ali ako su bile uske farmerice, ako je bio metalni kajiš, onda je duže ostao na ruci, ali je i logično da ostane - kaže Ratomir Antonović.

Kurir.rs Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

08:36 IMA SAMO JEDNA MISTERIJA U SLUČAJU PERIŠ Oglasio se čuveni forenzičar nakon pronalaska tela u Savi PODSETIO NA SMRT SLAVNOG PEVAČA