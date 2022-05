SAVA JE POTOK U ODNOSU NA DUNAV, MOĆ JE OGROMNA! Zašto je telo isplivalo tu, DETEKTIV: Znao sam, ali evo zašto NISAM TRAŽIO PERIŠA

Kako pokazuju prva saznanja nakon obdukcije telo koje je juče izvučeno kod Ade Huje prpada Mateju Perišu.Uzorak je upoređivan sa njegovim ocem Nenadom Perišom.

Prema prvim saznanjima nakon obdukcije, uzrok smrti je utapanje. I dalje se čekaju rezultati toksikološke analize, koji će biti gotovi tek za dvadesetak dana.

Privatni detektiv Braca Zdravković smatra da je teorija da je pokojni Matej Periš konzumirao spid čista glupost.

- Kada se bude radila obdukcija, znaćemo kada je tačno nastupila smrt. Priča da je bačen ovde pre 2 nedelje je glupost i dezinformacija. Takođe, zašto sam rekao da je samo 15 odsto slučaja rešeno. To je glupost da je neko došao da dočeka Novu godinu, pa kao uzeo spid, pa ljudi pola mladih koristi spid pa se niko ne udavi. Drugo, ta verovatnoća je došao iz Splita da bi se udavio u reku Sava iz ovog ili onog razloga je ravna priči kao da živite na 33 spratu i onda odete do Lajkovca i skočite sa zgrade od 3 sprata. Da dođe sa lepog plavog Jadrana da bi ste se utopili u glibavu vodu punoj fekalija i čega svega je ravna nuli. Siguran sam da on nije bio mladić koja je u rizičnoj grupi koja bi izvršila samoubistvo - rekao je za Kurir televiziju privatni detektiv Zdravković.

Detektiv Zdravković smatrad a je samo 15% slučaja rešeno, a potom i objasnio zašto je telo isplivalo baš na Ada Huji.

- On nema dosije, niti je pripadao nekakvim krimogenim grupacijama, a sve su to bile preptpostavke u početku koje su anulirane. Jedina pretpostavka koja je ostala u opticaju je da se utopio, e sada razlog, kako, zbog čega je trčao 2km i skočio da se udavi, zašto se onda nije utopio tad kada je ušao u vodu nego je nađen ovde? U timu za koji ja radim, ima 30 detektiva koji su bili pripadnici policije ili službe armije - kaže Zdravković.

Zdravković je potom objasnio da je Sava "potok" u odnosu sa Dunavom, kaže da Dunav gura na "desnu stranu" i da nisu želeli da traže mrtvog čoveka jer su se sve vreme nadali da je živ.

- Samo smo mi tvrdili da je mladić još uvek živ, nisam ja lud, znam ja moć reke Dunav i Sava. Kada pričate za Savu, Sava je mali potok u odnosu sa moći Dunava. Onog trenutka kada se neko utopi na toj blizini, odnosno na Ušću, moć Dunava gura na ovu desnu stranu i ja sam to znao. Ali nisam hteo da tražim mrtvog čoveka i verovao sam sve do juče da je Matej Periš živ. Mi smo napravili jedan sastanak i direktor naše detektivske agencije i rečeno je da više ne pričamo ništa o slučaju. Neka policija radi svoj posao sada, ovo je samo 15% rešen slučaj - kaže Zdravković.

