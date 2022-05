MATEJEV TELEFON I DALJE OSTAJE MISTERIJA! Pronađen je u džepu Periša kad je izvučen iz Dunava, a ovo baca NOVU SENKU NA SLUČAJ!

DNK analizom tela koje je juče oko 9.20 časova pronađeno u Dunavu, na Adi Huji, utvrđeno da se radi o hrvatskom državljaninu Mateju Perišu (1994) čiji je nestanak prijavljen policiji u Beogradu 31. decembra prošle godine!

Posle skoro pet meseci nakon nestanka mladića iz Splita, tačnije posle 139 dana pojavila se vest od koje su svi strepeli - pronađeno je telo u Dunavu na Adi Huji koje pripada nestalom Splićaninu Mateju Perišu.

Da podsetimo Matej Periš je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra 2021. godine. Na Institutu za sudsku medicinu biće urađene i toksikološke analize, a na te rezultate moglo bi da se čeka nedeljama.

foto: Printscreen Instagram

Od kada je Matej nestao, pojavljivale su se razne teorije. Ipak, najveća misterija bio je mobilni telefon. O tome se govorilo kao o ključnom detalju koji može da nam otkrije šta se desilo kobne noći u Beogradu.Matejev otac, Nenad Periš, objašnjavao je u medijima detalje koje je dobijao od MUP-a Republike Srbije, ali i od hrvatske policije. Kako je više puta istakao, njegov sin je kobne večeri najverovatnije ugasio aparat zbog skupih impulsa.

- Mobilni, koliko znam, nije pronađen, a izlistani su svi pozivi i poruke i tu nije, koliko vidim, bilo nekih podataka koji bi ukazivali na zaključak da istraga krene prema nekom drugom putu. Mobilni je bio, koliko sam čuo, u 23 sata pun 75 posto, to mi je rekao njegov prijatelj, ali kako u lokalu nema Wi-Fija, a dosta su skupi impulsi, pretpostavljam da je to razlog zašto ga je Matej isključio. Ne znam postoje li tehničke mogućnosti identifikacije telefona koji je isključen a ima bateriju u sebi, nisam stručnjak za to. No, kažem, MUP Srbije vodi istragu i očekujem da oni sve to detaljno provere i vide, te donesu zaključke. Ne želim da im smetam, imam pravo kao otac da se interesujem, ali kao laik ne želim da im određene stvari namećem i sugerišem jer oni su profesionalci koji rade svoj posao - rekao je svojevremeno Periš i dodao:

foto: Kurir

- Ipak, možda je moguće, uz tehnička postignuća i savremenu tehnologiju, pitati i zatražiti pomoć nekih susednih zemalja koje raspolažu takvim tehnologijama, satelitskim podacima i slično.

Telefon nestalog Splićanina od samog početka je velika enigma. Prema policijskim podacima, signal ovog uređaja registrovan je u noći 31. januara na šetalištu kod Save, gde se pretpostavlja da je Matej ušao u vodu, iako ga kamere nisu snimile kako to radi. Sledeći signal "uhvaćen" je nepuna tri sata kasnije, nekoliko kilometara dalje, kod Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav.

Oglašavali su se stručnjaci i pokušavali da objasne kako je lociran signal, kada uzmemo u obzir činjenicu da je signal dosta oslabljen kada prolazi kroz vodu. To iz ovog ugla može da znači da je u tom trenutku Matej nije u potpunosti tada potonuo, a možda je čak bio i na površini reke.

Ljudi su najviše polagali nadu u mogućnost da policija preko mladićevog telefona dođe do komunikacija koje je imao u noći nestanka. To se pre svega odnosilo na komunikacije koje je mogao da ima preko raznih aplikacija za razgovor i dopisivanje u noći nestanka.

I sam Nenad Periš je više puta govorio da je Matej nabavio telefon koji ima mogućnost da bude u vodi do pola sata. Nabavio ga je jer je vozio brodove.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

- Kako je moguće da se signal pojavljuje pokraj Ratnog ostrva, oko 4.15 sati, a to je oko dva sata i 20 minuta nakon zadnjeg Matejevog snimka pokraj "Savanove" u 1.55? Kako je moguće da mobilni reaguje ako se nalazi u reci? Ako je Matej potonuo u reku, a mobilni mu je bio u džepu, onda je nakon 2.20 sati on neupotrebljiv, mokar, na dnu reke i ne bi mogao davati signal. Proizvođač mobilnog kaže da može davati signal ako je mokar najviše pola sata. Dakle, ako je mokar, ne bi zasigurno mogao davati signal nakon gotovo dva i po sata - izjavio je Periš za hrvatske medije.

To je samo bacilo novu misteriju na slučaj koji je Srbiju i Hrvatsku digao na noge. Upravo telefon u džepu tela pronađenog kod Ade Huje izaziva najviše pažnje. To može da bude objašnjenje potencijalnog signala s mobilnog telefona Mateja Periša. Ukoliko je Matej Periš zaista nestao u vodi Save kod Beton hale gde je poslednji put viđen, onda je jasno zašto je signal uhvaćen kod Velikog ratnog ostrva, a kasnije su struje odnele telo niz Dunav do Ada Huje.

Kurir.rs/Srbija danas