NAJVEĆA MISTERIJA TRAGEDIJE MATEJA PERIŠA: Ključni dokaz nećemo nikada saznati, OTAC JE TO POTVRDIO na mestu nestanka

Kada je u sredu ujutru iz Dunava, kod Ade Huje u Beogradu izvučeno telo Mateja Periša, moglo bi konačno da da odgovor na pitanje - zašto je mladi Splićanin kobne noći, u majici kratkih rukava, istrčao iz kluba "Gotik" u Beton Hali, trčao ulicama, pa sišao do reke gde se potom, kako je utvrđeno obdukcijom, utopio.

Međutim, najveća misterija tragedije Mateja Periša ostaće način na koji se našao u vodi.

To je nedavno pokušao da istraži i Matejev otac, Nenad Periš koji je mesecima odlazio do mesta na kom je njegov sin nestao. Bilo mu je teško da poveruje da je upao u vodu, pa makar to bio i nesrećan slučaj.

- Bio sam i juče na Promenadi. Gledam u Savu i razmišljam šta se sa Matejem dogodilo. Primetio sam da nema kamera i da je on mogao da ode do parkinga i da ga niko ne primeti – govorio je ranije Nenad Periš za Crnu hroniku.

Celokupan video nadzor koji je bio dostupan, pregledan je. Video snimci sa kamera ka novobeogradskoj strani i ka Pančevačkom mostu pokazali su da Matej Periš na njima nije uočen.

Nakon rekonstrukcije kretanja Mateja Periša i nakon napuštanja kluba “Gotik” u noći kad je nestao, saopšteno je da je signal njegovog mobilnog telefona lociran u zoni Velikog ratnog ostrva kojeg su pretraživali, a oko kojeg još od početka potrage patrolira rečna policija i Žandarmerija.

Da podsetimo, Matej Periš je noć uoči Nove godine trčeći izašao u 01.43 sata iz kluba “Gotik” u Beton hali u Beogradu, pa je preko Karađorđeve i Travničke ulice stigao do Save promenade gde se prema videozapisu restorana vidi kako se približio reci Savi u 01.51 sati.

