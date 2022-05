JOVIČIĆ UZIMAO 60.000 € OD INVESTITORA Ponovo podignuta optužnica protiv bivšeg predsednika opštine, tereti se za 2 krivična dela

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je danas Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje preciziranu optužnicu okrivljenog Aleksandra Jovičića, bivšeg predsednika Opštine Palilula, i još devet osoba.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu od 12. maja 2022. godine optužnica od 29. decembra 2021. godine bila je vraćena tužilaštvu na dopunu.

U najkraćem roku postupljeno je po nalogu suda i optužnica je danas ponovo podneta na odluku o potvrđivanju.

Optužnicom se Jovičić tereti dva krivična dela trgovina uticajem u saizvršilaštvu, a za isto krivičo delo optuženi su i D.V. i V. Ć, kao i A.V, ZZ.L , S.H, M.DJ, T.D. i V.ZZ. M.L. se tereti optužnicom za krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Podsetimo, nekadašnji predsednik beogradske opštine Palilula, uzimao je mito u iznosima od 10.000 do 60.000 evra da bi omogućio nezakonitu legalizaciju objekata od juna 2016. do novembra 2018. godine.

To je jedan od ključnih detalja iz optužnice koju je Specijalno tužilaštvo nedavno podiglo protiv Jovičića i još devetorice njegovih saradnika. Jovičić je tokom istrage negirao krivicu i tvrdio da nikad nije dao nalog da se nelegalni objekti legalizuju i zaštite od rušenja i da nikada nije uzeo novac za to. Za tvrdnje načeInika Odeljenja za društvene delatnosti i zajedničke poslove opštine Palilula Dražena Vujića, koji ga je teretio u svom iskazu, Jovičić je rekao da su to notorne laži i da nikada sa njim nije komunicirao u vezi sa tim poslovima.

