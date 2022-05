ONA JE MOJ ŽIVOT, PRE NJE SAM IZGUBIO SINA A SAD I NJU! Bolna ispovest partnera tragično nastradale misice Mirjane

Aleksandar Avramov, dečko misice Mirjane Stojadinović koja je poginula u stavičnoj nesreći koja se dogodila kod Šimanovaca, kaže za Kurir da se nakon saznanja da je ona umrla raspada na komade.

- Raspadam se. Trebali smo zajedno da idemo u vikendicu koju imamo u Obrežu i rastali smo se oko osam sati, kako bi opremili slavu Sveti Nikola letnji, ali je ona otišla pre mene. Tražio sam da me sačeka da idemo zajedno, jer sam imao neke obaveze u banci, ali je ona htela da kupi sve što treba i rekla je da će me čekati - rekao je on i dodao:

- Kada sam došao nije je bilo. Na regularnom putu se radio neki asfalt i ona je krenula okolo ka Prahovu i tu je nastradala.

Mirjanin dečko rekao je da su oni u vezi bilo godinu dana.

- Ona je moj život. Pre nje sam izgubio i sina, a sad i nju! Zajedno smo od kad se rastala sa bivšim mužem sa kojim ima dva sina i borila se za starateljstvo. Njena deca su kao moja. Bila je moja snaga i ja njega - kaže neutešni Aleksandar i nastavlja:

- Išao sam na mesto gde je stradala, a prethodno sam bio u Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu.

On je rekao je da od Marijaninog oca čuo da je ostao bez voljene.

Podsetimo, Mirjana Stojanović, Miss fotogeničnosti i finalistkinja izbora za Miss Srbije, 2007. godine, tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče ujutru, 20. maja, na putu Prhovo - Šimanovci.

Naime, Mirjana je bila finalistkinja prvog zvaničnog održanog izbora Miss Srbije, davne 2007. godine, kada je imala samo 19 godina.

