PRETUKAO SUPRUGU U ŠESTOM MESECU TRUDNOĆE! Jeziv slučaj brutalnog porodičnog nasilja u okolini Trgovišta MEŠTANI ŠOKIRANI

U okolini Trgovišta, u petak oko 19 sati, policiji je prijavljen slučaj porodičnog nasilja koje je mnoge u ovom malom mestu šokirao.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju je potvrđeno da je u porodičnoj kući u okolini Trgovišta četrdesetogodišnji muškarac pretukao svoju dvadesetosmogodišnju suprugu koja je u šestom mesecu trudnoće.

Sve je počelo verbalnim sukobom u kome je je on aludirao na preljubu sa njene strane, onda kada je ona to negirala on ju je najpre uhvatio za vrat, a zatim i udario pesnicom u predelu stomaka.

On je priveden, određeno mu je policijsko zadržavanje, tereti se za krivično delo nasilje u porodici, dok je ona ostala u porodičnoj kući.

Ovaj par je inače vrlo zanimljiv meštanima ovog kraja pošto je mlada došla iz Albanije i započela život sa čovekom iz Trgovišta, tako da su svi bili oduševljeni koliko se brzo prilagodila sredini.

(Kurir.rs/Novosti)