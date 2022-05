MUŠKARCU KOJI JE NASRNUO NA TRUDNU SUPRUGU ODEĐEN PRITVOR! Muž negirao da je udario u stomak, evo kako se branio!

Foto: Think

VRANJE- Osnovni sud u Vranju prihvatio je zahtev Osnovnog javnog tužilaštva za određivanje pritvora u trajanju do 30 dana prema T.I. (41), iz sela Donji Stajevac, opština Trgovište zbog porodičnog nasilja, potvrdio je za Kurir portparol OJT Miodrag Stojanović.

Podsećamo T.I. je nakon verbalnog sukoba nasrnuo na suprugu T.J.(28) koja je u šestom mesecu trudnoće. Iz OJT nisu želeli da iznose više detalja da se ne bi remetio tok krivičnog postupka.

foto: T.S.

Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je došao Kurir na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju T.I. (41), je negirao krivicu. On je kako se nezvanično saznaje negirao da je udario trudnu suprugu u stomak , "navodno je samo odgurnuo. Uhvatio je u predelu vrata pa je posle uhvatio u predelu stomaka, ali je samo odgurnuo nije je udario, to je njegova odbrana", nezvanična su saznanja Kurira.

Pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju u ponedeljak će biti saslušani svedoci i oštećena T. J (28). Nasilnik će ostati u pritvoru, njemu je određeno zadržavanje zbog uticaja na svedoke.

Kurir.rs/ T.S.

