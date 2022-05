U STRAVIČNOJ NESREĆI NA PANČEVCU POGINUO STARIJI BRAČNI PAR: Od siline udara ispali iz kabine kamiona i pali preko ograde mosta

BEOGRAD - U stravičnom sudaru kamiona i BMW-a koji se juče dogodio na Pančevačkom mostu, stradao je stariji bračni par.

Bračni par je prilikom sudara sa automobilom od siline udarca ispao iz kamiona i pao preko ograde mosta.

Naime, BMW je velikom brzinom udario u zadnji kraj kamiona u kome su bili supružnici. Pretpostavlja se da je kamion tada izgubio kontrolu, posle čega je udario u bankinu. Teretno vozilo tada se deformisalo usled udara o ogradu mosta, kabina je potpuno uništena istog sekunda, pa su nesrećni ljudi ispali iz vozila i pali sa mosta.

S. K, vozaču BMW-a, inače državljaninu Republike Nemačke zaposlenom u Srbiji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje od 48 časova zbog sumnje da je izazvao sabraćajnu nezgodu, odnosno da je počinio teško protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On će biti saslušan pred tužiocem.

- Svašta sam video i čuo, ali ovako nešto nikad - ovako su za "Blic" ispričali radnici stovarišta ispod Pančevačkog mosta, gde se sinoć oko 18.20 sati dogodila teška saobraćajna nesreća u smeru ka Beogradu.

Kako su rekli radnici obližnjeg stovarišta, zvuk koji se čuo neće moći nikada da zaborave.

- Ceo dan sam radio, pa sam se spremao da krenem kući kad sam začuo jak zvuk, ne mogu da ga opišem, kao jako glasno kočenje. Izleteo sam napolje i pogledao u most gde sam video razvaljenu ogradu i vozilo koje visi. Čule su se sirene, vatrogasci, Hitna pomoć, policija, svi su brzo stigli - rekao je radnik.

On navodi da se često događaju saobraćajne nesreće na Pančevačkom mostu, ali da ne pamti ovakvu nesreću.

- Dugo radim ispod mosta, svašta sam i video i čuo ali obično su to neke manje nezgode jer su svakodnevno gužve, pa ljudi izgube strpljenje pogotovo leti kada sunce prži. Tuda ljudi peške ni ne idu, jer je zaštitna ograda loša, most je dugačak, a kada prođe automobil pored vas sve se trese. Ne znam šta je moglo da prouzorkuje ovakvu nesreću. Čuo sam da su dve osobe poginule, velika tragedija - kazao nam je on.

Kurir.rs/Blic