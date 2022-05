TALAS UŽASNOG PORODIČNOG NASILJA POTRESAO SRBIJU: Milena iz Kragujevca je 12. žena ubijena od početka godine!

Srbiju je poslednjih dana potresla serija jezivih slučajeva nasilja nad ženama! Na meti pijanih i bahatih supruga i partnera su žene svih uzrasta, staleža i obrazovanja.

Nasilnici se nisu libili da tuku ni svoje trudne žene, pa je tako T. I. iz okoline Trgovišta uhapšen zbog sumnje da je davio i udarao pesnicom u stomak svoju ženu T. J., koja je u šestom mesecu trudnoće.

- Kao po nepisanom pravilu, osumnjičeni se u tužilaštvu branio da nije tukao ženu, da je nije udarao u stomak, već da ju je samo gurnuo - kaže izvor Kurira. Crna statistika kaže da je u porodičnom nasilju u našoj zemlji prošle godine ubijeno više od 20 žena, a više od 14.500 ih je trpelo partnersko nasilje. Od početka ove godine u partnerskom nasilju nastradalo je 12 pripadnica lepšeg pola.

- Nasilje se dešava svuda, ono je sveprisutno i ima ga kako u centru glavnog grada, tako i u ruralnim područjima. Upravo zato je važno da se protiv ovog problema zajedno borimo i kao pojedinci, da ne okrećemo glavu kada smo svedoci nasilja, ali i institucionalno - da nastavimo da radimo na jačanju zajedničkog i koordinisanog odgovora na nasilje - rekla je Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost povodom obeležavanja Dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, koji je obeležen 18. maja.

Pucao ženi u glavu

Doktorka umrla posle osam dana

Doktorka Milena Maksimović (35), koju je suprug Vladimir (40) prošlog ponedeljka ranio u glavu, posle osam dana preminula je u KC Kragujevac. Jezivi zločin dogodio se usred noći, dok je Milena spavala. Suprug je potegao pištolj, a posle toga je pobegao. Uhapšen je istog dana, pošto se zabarikadirao u kolima i pretio samoubistvom.

- Moja ćerka je izgubila bitku, lekari su uradili sve što su mogli, ali spasa nije bilo. Mnogo mi je teško - rekao je za Kurir Miroljub Milošević, Milenin otac. On je ranije za medije potvrdio da je njegova ćerka jako loše, kao i da joj je konstatovana moždana smrt.

Komšije iz ulice u kojoj se zločin dogodio juče su bile potresene zbog loših vesti.

- Bili su skladan par, dobra porodica, ljudi fini i pristojni. Zašto je ovo uradio, to samo on zna. Nadali smo se da će se Milena izvući - kažu oni.

Maksimovićeva je, kako smo već pisali, godinama radila kao lekar u Drezdenu. U Srbiju je došla na kraći odmor, a navodno je s decom trebalo da se vrati u Nemačku.

- Milena i Vladimir ranije su podneli papire za spajanje porodice, pošto je on sve vreme bio u Kragujevcu s njihovom decom. Navodno, ona je ovog puta htela sa sobom da povede i mališane, a on je trebalo da dođe kasnije. Očigledno se nije mirio s tim. Čuli smo i da je bio ljubomoran i da je mislio da Milena u Nemačkoj ima drugog muškarca - kaže izvor i dodaje da policija u njenom telefonu nije pronašla nikakve poruke koje bi ukazivale na to da je varala muža. Vladimiru je određen pritvor do 30 dana, a na saslušanju se branio ćutanjem.