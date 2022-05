BOLNE REČI MAJKE KOJU JE SIN PRETUKAO I GURNUO NIZ STEPENICE U LAZAREVCU: Svašta mi je govorio, svakakvim imenima me je nazivao

Lj. Đ. (61) koju je sin D. Đ. (39) brutalno pretukao, a zatim gurnuo niz stepenice, saslušana je u OJT Lazarevac u kojem je ispričala da ju je sin godinama maltretirao.

- Godinama unazad me je mučio, tukao, vređao... Svašta je znao da mi kaže, svakakvim imenima da me naziva, a onda bi me udarao. Eto, nisam htela da ga prijavim, majka sam mu ipak. Sada me je toliko prebio da sam morala kod lekara, pa su oni zvali policiju... Šta da radim - rekla je ona plačući, prenosi Telegraf.

Policija u Lazarevcu juče je, podsetimo, uhapsila D. Đ. (39) zbog sumnje da je pretukao, a zatim niz stepenice gurnuo svoju majku Lj. Đ. (61).

Prema našim informacijama, nesrećna žena pomoć je potražila u Domu zdravlja u Lazarevcu, a lekar koji ju je primio pozvao je policiju.

Osumnjičenom za nasilje u porodici određeno je policijsko zadržavanje.

Inače, iz ove porodice nije ranije bilo prijava nasilja.

(Kurir.rs/Telegraf)