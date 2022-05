POČELO SUĐENJE IVANU KONTIĆU! Optuženi svedočio: Mandić me prvi napao, bio je ljubomoran zbog mog uspeha na poslu!

Ivan Kontić (31), koji je optužen da je u avgustu 2020. godine brutalno pretukao Miljana Mandića (29) i pokušao da ga ubije, na jučerašnjem suđenju negirao je da je napao mladića i izjavio da je on zapravo žrtva Mandića, koji je bio ljubomoran na njegov uspeh!

Podsetimo, jezivo prebijanje dogodilo se 24. avgusta 2020. godine, a ubrzo se na društvenim mrežama pojavio snimak jezivog nasilja na kome se videlo kako Kontić lomi ruke Mandiću, koji leži na podu ispred jedne kladionice u kojoj su navodno radila obojica. Mandić je prisustvovao jučerašnjem suđenju, sve vreme je mirno sedeo i zapisivao, a Kontić nije želeo da odgovara na njegova pitanja.

hapšenje ivana kontić foto: Kurir

Žao mi je i sebe

- Žao mi je zbog svega što se desilo. Žao mi je i sebe, što se nalazim u pritvoru 20 meseci zbog tuče za koju nisam ja inicijator, a ne kako me tužilac tereti za ubistvo u pokušaju, za lice koje je zadobilo lake telesne povrede. Te noći ja sam bio meta Mandiću. On je mene napao - rekao je na početku iznošenja odbrane Kontić, pa nastavio da se brani.

pretučeni mladić foto: Privatna Arhiva

Kontić je potom objasnio da se on družio sa Mandićem i njegovim bratom, kao i da su bili zaposleni u istoj firmi. Kako je ispričao, Miljan Mandić je čak imao ključeve njegovog stana u Novom Sadu i tu je boravio.

- Pre kobne noći ja sam dobio unapređenje. Mislim da je Miljan bio ljubomoran zbog toga. Te noći oko 22 sata došao sam sa treninga sa ovde okrivljenima Ognjenom Ledancem i Lukom Vukajlovićem. Kada smo izašli iz kola, ja sam prvi išao prema lokalu, na ulazu me je dočekao Miljan. Odmah je krenuo sa svađom, psovkama i pretnjama: "Šta si došao, jesam li ti rekao da ne možeš da dolaziš?! Je*em li ti mamu. Izbušiću vas. Ubiću te... - rekao je Kontić, pa nastavio:

video snimak na kom se vidi kako kontić tuče mandića foto: Printscreen, MUP Srbije

- Okrenuo sam se nazad i krenuo prema svojim kolima. Ali on je išao za mnom, držeći torbicu oko vrata. Znao sam da ima pištolj. Kada mi se približio, otrgnuo sam mu torbicu i bacio je, i tu je nastala tuča. On je prvi mene napao, što se vidi na celom snimku, a ne na onom koji je montiran i pušten u javnost. Nabijao mi je prste u oči... Kada smo prestali, nije hteo da mu zovu Hitnu pomoć.

Ljut na tužioca

Optuženi je posle toga naveo da je Mandić tu noć proveo u njegovom stanu.

- Otišao sam kod devojke, a on u moj stan. Ujutru sam video da se on slika u mom stanu sa bratom, pokazujući mišiće, i te slike su kačili na društvenim mrežama. On je tek oko 12 sati po podne otišao kod lekara, od kojeg nema nijedan rendgenski snimak, niti je imao gips, a tvrdi da sam mu polomio ruku - pričao je Kontić, tvrdeći da nije tačno da je želeo da ga ubije, već je branio svoj život.

brutalna tuča foto: Printscreen

Kontić je nakon toga izjavio da neće odgovarati na pitanja tužilaštva, jer je "tužilac nekorektan prema njemu".

- Nije unosio prilikom saslušanja sve što sam ja govorio. Iz tog razloga ne želim da odgovaram na njegova pitanja - rekao je Kontić.

Advokati Zora Dobričanin Nikodinović i Dejan Bugarski više puta su pokušali da ospore optužnicu. Kontiću je juče odbijen zahtev za puštanje iz pritvora, a novo ročište zakazano je za 21. jun i tada će biti ispitan oštećeni Mandić.

Uhapšen u Crnoj Gori Nisam bežao, obilazio sam roditelje Kontić je na suđenju koje je održano posle niza odlaganja ispričao i da nije bežao u Crnu Goru, iako je uhapšen u Podgorici 11. oktobra 2020. godine. hapšenje kontića foto: Kurir - Posle tuče sam otišao kod roditelja u Crnu Goru, pa se vratio istog dana. Nisam se krio, povremeno sam odlazio u Crnu Goru i vraćao se - tvrdio je Kontić.

Optužnica Udarci po glavi i vratu Kontića optužnica tereti da je 24. avgusta 2020. godine brutalno pretukao Mandića (29), pri čemu je bio svestan da može da ga liši života, čime je počinio ubistvo u pokušaju. - Kontić je sa umišljajem zadao više udaraca Mandiću u predelu glave i vrata, sedeći na njemu dok on leži na betonu, savijajući i pokušavajući da mu slomi ruke. Kada je Mandić prestao da se brani, okrivljeni je nastavio da ga udara po vitalnim organima - stoji u optužnici koju je pročitao tužilac. Optužnicom su obuhvaćeni i Ognjen Ledanac i Luka Vukajlović, koji se terete za učestvovanje u tuči, tj. za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njih dvojica su juče iznela svoje odbrane, u kojima su potvrdili da je Mandić prvi pretio Kontiću.

(Kurir.rs - Slađana Stojanović)