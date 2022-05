NIŠLIJA KOJI JE OBLJUBIO DEVOJČICU (13) IZRUČEN IZ NEMAČKE! Martin izneo SRAMNU ODBRANU, preti mu debela robija

Martin O. (28) iz Niša, izručen je iz Nemačke po međunarodnoj poternici koju je raspisao za njim Viši sud u Nišu zbog krivičnog dela obljube sa detetom, piše Blic.

Za ovo krivično delo zakonom je zaprećena kazna od pet do 12 godina zatvora. Martin je, da podsetimo, uhapšen jula 2020. godine nakon što je otkriveno da je četiri meseca imao seksualne odnose sa devojčicom starom 13 godina koja je dodeljena njegovoj porodici u sklopu programa hraniteljstva. Skandalozan slučaj isplivao je na svetlost dana tako što ga je razotkrio brat devojčice koji ima 16 godina a koji je bio na hraniteljstvu u istoj porodici.

- Osumnjičeni Martin O. je po svemu sudeći iskoristio to što je više nego duplo stariji od devojčice i njenu naivnost, da je nagovori da stupe u intimne odnose. No, devojčicin brat je počeo da sumnja da se između njih dešava neprikladna veza jer su previše vremena provodili zajedno. Pozvao je baku koja živi u okolini Niša i sve joj ispričao, a zabrinuta žena je prijavila slučaj policiji što je rezultovalo hapšenjem Martina O. - kaže naš izvor.

U pritvoru čeka suđenje U Višem sudu u Nišu "Blicu" je potvrđeno da se osumnjičeni nalazi u pritvoru. - Dana 26.aprila ostavljen je na snazi pritvor prema osumnjičenom koji mu je određen ranije i na osnovu koga je raspisana poternica - rečeno je "Blicu" u Višem sudu u Nišu.

Prema nezvaničnim saznanjima, Martin O. nije negirao da je bio u bliskim odnosima sa devojčicom, ali se branio da se radilo o ljubavnoj vezi i da su navodno imali namere da započnu zajednički život! Nesporno je bilo da u celom slučaju nije bilo nikakvog nasilja i prinude, ali je sama činjenica da osumnjičeni ima 28 godina, a devojčica svega 13 godina, dovela do podnošenja krivične prijave, istrage i pokretanja krivičnog postupka.

Budući da se Martin O. u daljem toku postupka branio sa slobode, on je to zloupotrebio da pobegne u inostranstvo. To je učino, kako je to kasnije utvrđeno, sa niškog aerodroma "Konstantin Veliki", računajući da će tako umaći pravdi. Budući da se nije pojavljivao na zakazanim ročištima, Viši sud u Nišu je naložio prvo njegovo dovođenje a potom, 19. novembra 2021.godine, i da se za njim raspiše poternica. Budući da ga nije bilo na kućnoj adresi, raspisana je i međunarodna potraga koja je na kraju urodila plodom – osumnjičeni Martin O. je pronađen i uhapšen u februaru Nemačkoj gde se skrivao.

Odveden je u ekstradicioni pritvor odakle je nedavno izručen srpskim pravosudnim organima pa u pritvoru čeka početak suđenja a pred sudom će ga zastupati advokat Goran Đorđević.

