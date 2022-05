STRPALI SU ME U KOLA I UBADALI NOŽEM, VRIŠTAO SAM, ONDA SU MI SKINULI ŠORTS: Mladić iz Zemuna na saslušanju opisao detalje napada

R. M. (20), koji je napadnut noćas oko pola sata iza ponoći u Zemunu, prilikom čega je pretučen i uboden tri puta, na saslušanju je ispričao kako se dogodila "sačekuša", prilikom koje je, kako je naveo, bio "strpan" u vozilo.

- Išao sam kući, hodao sam, bio sam na početku ulice u kojoj živim i odjednom su me zaskočila dvojica muškaraca. Imali su maske i odmah su počeli da me udaraju u glavu i telo. Onda su me strpali u kola i u njima su me uboli nožem tri puta u butine. Dok sam vrištao i krvario, oni su mi skinuli šorts. U džepovima sam imao novčanik i mobilni. Uspeo sam nekako da iskočim kroz prozor i takav uleteo u prvu kuću koju sam video. Žena koja tu živi je pozvala policiju i Hitnu - rekao je on i dodao da su napadači imali "crne hiruške maske i kačkete".

Izjavio je takođe da ne zna ko su napadači, takođe nije želeo da govori o mogućem motivu napada.

O slučaju obavešteno je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako "Telegraf.rs" saznaje, mladiću su konstatovane lake telesne povrede i biće upućen na kućno lečenje.

Policija radi na rasvetljavanju ovog krivičnog dela.

(Kurir.rs/Telegraf)