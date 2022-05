MISTERIJA 2 METKA IZ TELA RADOJKOVIĆA: Nastavljeno suđenje za ubistvo u niškom Beverli Hilsu, Zora Dobričanin u čudu

Na suđenju Darku Mitiću (33), koji se sumnjiči da je 20. novembra 2019. godine oko 17 časova u niškom elitom naselju "Beverli Hils" sa 10 hitaca iz pištolja CZ 99 ubio Miloša Radojkovića (25) iz Tešice, naloženo je veštačenje još dva metka koja su se nalazila u telu pokojnika, a koja nisu detaljno analizirana.

Sudija Mirko Drašković je odložio je danas suđenje u Višem sudu za juli mesec dok ne stignu ta dodatna veštačenja dva projektila.

Odbrana Darka Mitić je to ranije tražila, a sada je to i naloženo. Advokatica odbrane, Zora Dobričanin Nikodinović je rekla da je prilično neuobičajno da do sada nisu dostavljena veštačenja ta dva projektila.

- Možda ste primetili ili ne, tokom celog ovog postupka ja idem na to da se potpuno rasvetli ovaj događaj jer sam apsolutno ubeđena da u istražnom postupku se to nije rasvetlilo, nije učinjeno sve kako bi se otkrio pravi ubica. krenulo se sa predubeđenjem da je to navodno Mitić Darko jer je on navodno imao motiv pošto je pokojnik optužen da je navodno zapalio auto njegove supruge. Mora se priznati da je to "tanak" motiv za tako ozbiljno krivično delo, uprkos tome da su bili prijatelji. Nisu me ubedili u to ni drugi dokazi. Ni drugi dokazi me ne mogu ubediti da je Darko Mitić kriv - rekla je Dobričanin Nikodinović.

Ranije je na sudu rečeno da analiza bioloških tragova na čaurama ispaljenih iz pištolja CZ 99 korišćenog za ubistvo, a koju je obavio Zavod za sudsku medicinu u Nišu pokazuje da pripadaju Mitiću.

Zastupnik porodice Radojković, Saša Knežević kaže da se slaže sa odlaganjem ročišta odnosno veštačenjem ta dva projektila.

- U ovom procesu sve mora da se rasvetli pa i ta dva projektila. Smatram da rezultati veštačenja neće ništa bitno promeniti ili ukazati na neke nove okolnosti, ali je neophodno da nema nikakvog zaostatka u činjenicama. da ne ostane ni jedno pitanje nerazjašnjeno. Čekamo tu analizu balističara, a odmah će biti i završna reč održana tada na sledećem ročištu - rekao je Knežević.

Na prošlom ročištu bilo je oprečnih mišljenja oko snimka s jedne kamere gde je tužilaštvo tvrdilo da se na jedno kameri kafića blizu mesta ubistva vidi Mitić kako ulazi i telefonira, a odbrana je tvrdila da se na snimku ne vidi osumnjičeni.

