MISTERIOZNA SUDBINA NIŠLIJE KOGA JE UBIO ŠLEPER Komšije se nisu družile sa njim: Bio je čudan, lomio stakla i skidao se go

Dejan Ž. (47) iz Niša nastradao je kada ga je na ulici kamionom udario turski državljanin F.T. (41) nesrećeni čovek preminuo je na licu mesta

"Znao je i da bude nasilan, posebno kada se napije. Znao je da polomi stakla na ulazu ili da se skine go i da legne ispred zgrade. Plašili smo se od njega", ovim rečima komšije iz zgrade na Vizantijskom bulevaru opisuju Dejana Ž.

Nesreća se desila na auto putu Dimitrovgrad - Niš u visini sela Jelašnica u Niškoj Banji, a policija utvrđuje okolnosti pod kojima se nastradali našao na kolovozu, gde nikako nije smeo da bude ni danju, a kamo li noću.

Prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je Dejan Ž. dospeo na kolovoz auto puta gde ga je pregazio šleper, nakon pada sa nadvožnjaka kod sela Jelašnica u opštini Niška Banja. Zbog toga se za sada kao opcija ne isključuje ni suicid, jer ostaje neobjašnjivo zbog čega bi se nastradali našao na tom mestu, u "gluvo" doba noći u 3.30 časova, petnaestak kilometara daleko od zgrade u kojoj stanuje.

No, za sada se ne isključuju ni druge mogućnosti a tačan uzrok smrti biće utvrđen istragom koju vode policija i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Naložena je obdukcija kojim će biti utvrđen uzrok smrti.

Komšije iz zgrade kažu da je Dejan živeo sa ocem i sestrom, a da je poslednjih nekoliko meseci bio sam u stanu, otkada je otac preminuo.

- Bio je najblaže rečeno - čudan. Maltretirao je ceo komšiluk. Napije se pa se skine go i leži ispred zgrade. Lomio je stakla na ulazu. Mi smo ga prijavljivali jedno četiri, pet puta. Kada se napije, znao je da legne u lift da spava kad njegovi neće da ga puste u stan. Baš je bio problematičan. Ljudi su se bukvalno plašili od njega, priča jedan od komšija.

- Slabo smo se znali, samo iz viđenja. Niko u komšiluku nije bio blizak sa njim. Do skoro mu je bio živ otac, koji je bio moler, zadnjih nekoliko meseci je sam. Sestru njegovu koja je živela u stanu da njima više ne viđamo, dugo je nismo videli, dodaje treći komšija.

Komšinica iz zgrade kaže da su svi dobro proveravali da li su zaključalu vrata jer je Dejan znao da promaši stan kada se napije.

- Mnogo je bio problematičan. Kada se napije, promaši stan. Nekoliko puta sam od njega doživela veliki stres. Jednom sam bila sama kući uveče, on je zvonio na vrata i krenuo da ulazi. Ja se brzo zaključam i kažem: "komšija pogrešili ste stan, ovo nije vaš sprat". On me je napsovao, misleći da razgovara sa sestrom. Svi u zgradi su dobro pazili da vrata uvek budu zaključana, priča komšinica iz zgrade.

Komisije kažu da se da nastradalim Dejanom niko nije družio jer je uvek bio na ivici incidenta. Svoje čudno psihičko stanje pravdao je na nesvakidašnji način.

- Bio je incidentan, ko zna, možda je bio i psihički bolestan. Jednom sam ga sreo dok sam šetao pored Nišave, pričao mi je da se bavio boksom i karateom, da je kao dobio jedan nezgodan udarac u potiljak i da je navodno od tada takav. Đavo će ga znati, definitivno se nije ponašao normalno. Ipak nam je žao, neka mu je laka zemlja, kaže drugi komšija.

(Kurir.rs/Blic)