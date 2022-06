HOROR U ALIBUNARU: Otac zlostavljao četvoro dece, živeli u kući bez prozora, vrata, kupatila i struje

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog Osnovnom sudu u Pančevu protiv D. B. zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica.

Jedno dete je, kako se nezvanično saznaje, primoravao na rad, našao mu posao za dnevnicu u visini od 200 dinara.

Inače, on je rešenjem Centra za socijalni rad Alibunar bio obavezan da pronađe smeštaj za sebe i svoju decu i to stambeni prostor sa osnovnim životnim uslovima gde bi deca mogla da žive i spavaju, a on je, kako je rečeno, pronašao je kuću bez prozora, bez vrata i kupatila, bez struje, u čijem dvorištu se nalazila deponija koja je bila potpuno neočišćena.

Takođe, ostavljao ih je same u kući i nije vodio računa da li deca idu u školu i izvršavaju svoje školske obaveze, zbog čega je jedno dete povereno na čuvanje punoletnoj sestri dok je troje dece smešteno u hraniteljsku porodicu, zbog čega je predložilo sudu da ga osudi na kaznu zatvora.

