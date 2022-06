ODAKLE ĐURI KALAŠNJIKOV? Crno tržište u Srbiji preplavljeno ilegalnim oružjem, a ručna bomba može da se nabavi za 5 evra?

Zločin koji je potresao javnost proteklih dana desio se u nedelju veče u Jakovu kada je Đura N. (23) izvadio kalašnjikov i upucao Vuka J. (30) i tako ga usmrtio. Pucnjava se desila nakon rasprave, a motiv u potpunosti nije rasvetljen.

Ono što je povuklo mnogo pitanja jesta činjenica da oba mladića nisu pripadala kriminalnom miljeu, a zločin ipak podseća na brutalne mafijaške obračune u kojima se gotovo nonšalantno poteže vatreno oružje.

Vuka je naočigled brata i dvojice prijatelja izrešetao Đura , a potom je pobegao sa lica mesta i bio je bekstvu dva dana dok se nije sam predao policiji. Prema svedočenjima prijatelja i porodice Vuka J., on je bio uzoran mladić koji nije imamo nikakve veze sa krimalom. Završio je Ekonomski fakultet i bio je pilot. Zvanično ni Đura N. nije imao veze sa kriminalom i po struci je kuvar.

- Vuk je ubijen jer je štitio jednog dečaka koga je Đura maltretirao. Osumnjičeni za ubistvo mog brata naterao je jedno dete koje je siroče da pliva u Savi i sve je to snimao telefonom i postavio na društvenu mrežu. Moj brat ga je u nedelju sreo i pitao ga zašto to radi. Izbila je tuča. U celu priču umešao se i Đurin otac - ispričao je za medije brat ubijenog mladića.

foto: Privatna Arhiva

Đura je utrčao u kuću iz koje je izašao sa kalašnjikovim u rukama iz kog je ispalio rafal u Vuka J.

Zašto? Kako neko može da ubije tako hladnokrvno? Zašto niko nije reagovao na pređašnja problematična ponašanja momka koji je ubio Vuka? Samo su neka od pitanja koja su se postavljala u javnosti nakon ove jezive tragedije, a jedno od njih je odakle nekome atomatska puška u kući!?

- U Srbiji ova problematika, kao i u većini zemalja Zapadnog Balkana, posebno je izražena od devedesetih godina prošlog veka kao posledica ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije. U to vreme, atmosfera opšte nesigurnosti pogodovala je nabavci vatrenog oružja među građanima. Velika količina vatrenog oružja i municije zaostala je u zemljama u okruženju (prema podacima FRONTEX-a, samo na teritoriji Bosne i Hercegovine nalazi se čak 800.000 komada vatrenog oružja) - objašnjavaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i dodaju da se procenjuje da na području Zapadnog Balkana ima oko četiri miliona komada ilegalnog oružja.

Ono što je zanimljivo jeste da se oružje u Srbiji krijumčari i preprodaju u zemlje Zapadne Evrope po mnogo većim cenama, dok su cene vatrenog oružja u Srbiji na ilegalnom tržištu veoma, čak zapanjujuće, niske. Sve to je pretvorilo preprodaju oružja u veoma unosan biznis.

- U poslednjih nekoliko godina, pojačana je tendencija krijumčarenja konvertibilnog oružja (gasno, startno i signalno oružje), koje je u režimu slobodne prodaje na teritoriji Turske i Bugarske. Ova vrsta oružja uglavnom se iz pomenutih zemalja krijumčari na teritoriju Severne Makedonije i na područje južne srpske pokrajine AP KiM, gde se u ilegalnim radionicama prepravlja u vatreno. Najčešće su u pitanju pištolji marke Ekol i Zoraki, koji svojim izgledom nakon prepravke podsećaju na pištolje marke Glock i SIG Sauer. Kao takvo, oružje se dalje krijumčari u zemlje Zapadne i Severne Evrope. Reč je o vernim kopijama, koje svojim izgledom, upotrebnim svojstvima, slovnim i brojnim oznakama podsećaju na originalno vatreno oružje. Prilikom zaplena ove vrste oružja u zemljama Zapadne Evrope, tek nakon veštačenja može da se ustanovi da je u pitanju prepravljeno konvertibilno oružje - stoji u izveštaju "Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala" koji je sačinio MUP 2019. godine.

Na ilegalnom tržištu pretežno je u ponudi lako i malokalibarsko naoružanje (pištolji, revolveri, automatske i ostale puške), uključujući i municiju i ručne bombe. Tako je u 2018. godini oduzeto ukupno 1.812 komada oružja od čega su 696 različite puške, 893 pištolji i revolveri, 146 konvertabilno oružje, 144 ručne ombe i 77 komada ostalog oružja.

foto: Privatna Arhiva

- Mogu se naći i manje količine ilegalnog vatrenog oružja koje su "prelivene" iz legalnog tržišta, većinom pribavljenog na osnovu falsifikovane dokumentacije i krađom legalnog oružja iz stambenih i poslovnih prostorija, a u manjoj meri i vatreno oružje koje legalni vlasnici prodaju na ilegalnom tržištu, nakon čega prijavljuju navodnu krađu ili gubitak - objašnjava se u MUP-ovom izveštaju.

Cene oružja na crnom tržištu kod nas su prema ovom izveštaju šokantno niske, pa tako, prema ovoj proceni, može se kupiti i ručna bomba za 5 evra!

- Cene oružja na ilegalnom tržištu zavise od marke, modela i stanja u kojem se nalaze. Kreću se od 200 do 500 evra za pištolje ili od 300 do 700 evra za automatske puške, dok se ručne bombe mogu nabaviti po ceni od 5 do 20 evra. Cene navedenog oružja višestruko su veće na crnom tržištu u zemljama Zapadne Evrope – na primer, u Švedskoj ili u Francuskoj, cena pištolja kreće se od 1.200 do 1.500 evra, automatske puške od 2.000 do 4.000 evra, ručne bombe od 100 do 200 evra, dok u Velikoj Britaniji cena pištolja iznosi između 3.000 i 3.500 evra, a automatske puške 5.000 evra - stoji u izveštaju.

Osim lakog vatrenog oružja, otkrivani su i oduzimani ručni raketni bacači ("Zolja"), protivpešadijske mine i ručni bacači granata, kao i različita sredstva vojne opreme, kao što su optički nišani i prigušivači za vatreno oružje. Na ilegalnom tržištu se u izvesnoj meri može naći i eksploziv.

Prodavaće se i na Internetu

Prema procenama ovog izveštaja, stručnjaci veruju da će se oružje na našem podneblju i dalje preprodavati, a samo će se iznalaziti novi načini da se to radi što skrovitije.

- Očekuje se da će teritorija Republike Srbije i ubuduće uglavnom biti tranzitno područje za krijumčarenje oružja ka zemljama EU, pre svega zbog svog geografskog položaja. Pažnju treba posvetiti problemu u vezi s prepravljenim konvertibilnim oružjem na teritoriji zemalja EU, s obzirom na to da je Turska veliki proizvođač konvertibilnog oružja i da je ono u Bugarskoj u režimu slobodne prodaje njenim državljanima. Postoji verovatnoća da će se jedan deo tog oružja prepravljati u ilegalnim radionicama na teritoriji Republike Srbije. Imajući u vidu međunarodna kretanja u ovoj oblasti, postoje i mogućnosti prodaje oružja na internetu i plaćanja virtuelnim valutama - zaključak je ovog izveštaja.

