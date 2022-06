POTRESNA ISPOVEST RODITELJA SILOVANE DEVOJČICE KOD ŠAPCA: Sve krenulo po zlu kad je stigla torta, izgovorila je ove reči i pala

V. Ć, otac devojčice (12) koju je na proslavi rođendana u mestu kod Šapca seksualno napastvovao A. I. (38), koji je i osuđen na 12 godina robije zbog ovoga, otkrio je detalje ovog slučaja, koji se dogodio u junu prošle godine

- Pozvao je da se prošetaju i ona je krenula. Krenula je jer mu je verovala, jer na njega i na ostale zaposlene gleda kao na porodicu. A onda ju je seksualno zlostavljao -ispričao je otac prošle godine za Blic i dodao da je napasnik radio kod njih.

Kako su roditelji devojčice pričaju osumnjičeni im je svakog dana bio u kući, zvali su ga sinom, smatrali porodicom.

- Hlebom sam ga hranio, njega i celu porodicu, ženu, dete, oca, majku. Svakoga dana nam je bio u kući, gledali smo ga kao svog, ona ga je gledala kao člana porodice, ja sam ga zvao "sine", moj sin ga je zvao bratom. Nikad ništa nismo primetili, prema njoj nikad nije bio loš. Radnici su mi rekli da je mesec dana oštrio neki nož svaki dan, i našao sam ga u radionici, kako, zašto, šta je njim hteo, ne znam - kazao je tada V.Ć.

On je objasnio da je kobna noć proticala bez problema, da su svi bili veseli i da ništa nije ukazivalo na to koje su bile namere osumnjičenog A. I.

- Bili smo na proslavi punoletstva kod koleginog sina, svi smo došli s porodicama samo on sam. Sedeo je dve stolice od mene. Ne pijem, pratio sam situaciju, ali ništa nisam primetio, ne bi mi promaklo sigurno da je iz bilo čega moglo da se nasluti šta mu je na umu. Sve je bilo u redu dok nije došla torta, tada je iskoristio gužvu - pričao je otac.

Ona se tada, nastavlja on, igrala sa drugom decom na platou ispred sale za proslave.

- On je tada nestao. Nije ga bilo neko vreme, mislio sam u toaletu je, izađem, nema ga, pitam druge niko ga nije video - ispričao je.

Za to vreme osumnjičeni je pronašao devojčicu među drugom decom i pozvao je u šetnju.

- Pozvao je da se prošetaju i ona je krenula. Krenula je jer mu je verovala, pa svaki dan nam je u kući bio, ona na njega i na ostale zaposlene gleda kao na porodicu - kaže otac i dodaje:

- Ništa nije ništa shvatala. Došli su do nekog auta i tu je napao... Ona se prepala, šokirala se, nije mogla da vrisne, da pozove pomoć, izgubila je glas. U jednom trenutku kada je jako zabolelo vrisnula je, skočila, nisam siguran, otrgla se.

foto: Printscreen/Facebook

On se tada ponašao, uključila se u razgovor devojčicina majka S.Ć., kao da se ništa nije desilo.

- Tad joj je rekao da se vraća u salu, a da ona dođe za desetak minuta i da nikako nikome ne govori šta se desilo, posebno ne tati - objasnila je ona.

Devojčica je, kažu, pokušavala da im javi šta se desilo, slala je poruke mami i tati, ali one nisu stizale, a onda je pozvala brata.

- Ona nam je slala poruke, ali te poruke, vidite kako se to namesti, nisu stizale. "Strašno je, izađi", to je napisala, a meni poruka nije stigla do sad, a u njenom telefonu piše da su poslate. Rekla je da se setila da od muzike nećemo čuti, pa je zato odmah pozvala brata - s bolom u glasu ispričala je prošle godine devojčicina mama i dodala:

- Došao je, imam tu sliku u glavi, sa osmehom na licu, srećan, raširio ruke i zagrlio mog muža i još dvojicu... A onda mi je zazvonio telefon.

Tada je saznala šta se dogodilo, izašla je i pronašla devojčicu koja je od šoka jedva izustila.

- Sin me je pozvao, rekao je da brzo izađem i da je pronađem. “Šta je bilo”, pitam, on kaže “Strašno je, nešto se strašno desilo, samo je nađi”. Ja sam izjurila, išla je prema meni, tresla se, teturala, pitala sam je šta je, a ona je vrištala, plakala, onda mi je rekla "Mama, Mačak me je silovao!", pitala sam je da ponovi, ona je dete, da li zna šta to znači, "Šta ti je uradio, je l te poljubio?", odgovorila je: "Mama, sve mi je uradio", sve mi je bilo jasno. Tad se onesvestila - jedva je opisala ovu scenu, koju kako kaže, nikada neće iz sećanja moći da izbriše, devojčicina mama.

U pomoć im je, priča, pritekao jedan od radnika.

- Izašao je jedan od radnika, doneo vodu polili smo je, osvestili, rekla sam mu da ostane sa njom dok odem po muža. Ušla sam u salu, pozvala supruga, izleteo je, a njemu sam viknula samo "Mačak, ubiću te" i istrčala. Suprug je video dete, shvatio je i krenuo da ga nađe, ali on je, znajući da znamo, kad sam mu ono rekla pobegao. Bežao je kroz zadnji deo sale, probio je vrata - ispričala je S. Ć.

Krivično veće Višeg suda u Šapcu izreklo je maksimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od 12 godina A. I. (38) iz sela kod Šapca zbog obljube devojčice (12) iz istog mesta, a advokatica porodice prokomentarisala je da je zadovoljena pravda u smislu zakona.

Advokatica Biljana Borovčanin rekla je za Kurir da je A. I. na izrečenu presudu odreagovao mirno kao da mu je saopštena bilo koja druga obična vesta, kao da je očekivao ovakav ishod.

(Kurir.rs/Blic)