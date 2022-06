MAJOR U PENZIJI DEČACIMA MAZAO KREME NA GENITALIJE A SVE PRAVDAO JEZIVIM RAZLOGOM?! Apatin zgrožen posle novih saznanja o pedofilu

Apatinac D.V. (71), navodno major u penziji, koji je osumnjičen da je dečacima starim između 10 i 15 godina prodavao kreme "od kojih će postati muškarci" koje im je navnodno utrljavao na genitalije, uhapšen je i određen mu je pritvor do 30 dana, a iz Osnovnog javnog tužilaštva su saopštili da se on sumnjiči za dva krivična dela.

- Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru podneta je krivična prijava protiv D.V. (1951) zbog osnova sumnje da je učinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju iz člana 185 Krivičnog zakonika i krivično delo nedozvoljene polne radnje iz člana 182 Krivičnog zakonika - navode u ovom tužilaštvu:

- Osumnjičeni je lišen slobode i po nalogu javnog tužioca zadržan, nakon čega je saslušan, te je stavljen predlog nadležnom sudu za određivanje pritvora, koji je i određen. Sledi dalje preduzimanje dokaznih radnji u postupku koji se sprovodi.

Da podsetimo, D.V. su najpre prijavili roditelji jednog deteta, a kada se priča pročula po školi, stiglo je još prijava.

- U njegovoj kući su pronađena ulja kantariona, koja je sam pravio, te razne kreme na prirodnoj bazi, čajevi, biljke u kesicama... Oduzeti su mu kompjuter i telefon, koji će ići na veštačenje - navodi izvor iz istrage.

D.V. živi u kući sa suprugom koja, kako kaže naš izvor, tvrdi da nije znala za ove njegove "aktivnosti".

Po informacijama do kojih smo došli, D.V. je na saslušanju priznao da je dečacima nudio ulja i kreme i da to radi u poslednjih 15 godina, ali je rekao i da je to činio u najboljoj nameri da im pomogne, te da nije mislio da time čini krivično delo. Protiv osumnjičenog D.V. je podneta krivična prijava za nedozvoljene polne radnje nad detetom i određeno mu je zadržavanje do 30 dana.

