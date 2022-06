BRUTALNO TUKAO ŽENU DOK JE DRŽALA BEBU U NARUČJU! Ekspert otkriva: Evo kakve će posledice dete imati POSLE JEZIVE SCENE (VIDEO)

Novosadska policija uhapsila je Amera G.(23), osumnjičenog da je počinio nasilje u porodici, odnosno da je 5. juna u kasnim popodnevnim satima, tukao nevenčanu suprugu Dariu T. (28) dok je ona držala malo dete u naručju.

Psiholog Branka Tišma dotakla se ovog nemilog događaja, a evo šta je imala da kaže o posledicama koje bi dete moglo da ima nakon ovog jezivog iskustva.

Potegao i nož

Daria T. (28) iz Novog Sada, koju je, kako se sumnja, pretukao nevenčani muž Amer G. (23), i to dok je držala njihovu bebu od 13 meseci, u potresnoj ispovesti za Kurir kaže da se i dalje plaši nasilnika

Mislila sam da će me ubiti, vikala sam: "Molim vas, pomozite mi, ljudi!" Sve vreme sam držala dete u naručju i nisam htela da ga pustim. U glavi mi je bilo: "Neću dugo, ubiće me. Umreću s detetom u naručju."

- Taj šok nikad neću zaboraviti. Ni ja ni dete, iako je malo. Ono sada stalno plače i vrišti, a oboje se budimo noću od straha - kaže kroz suze Daria.

foto: Kurir.rs/S.S.

- Prišao mi je i opalio mi šamarčinu, pa još dve jače, pa me udarao u glavu. Nakon toga pocepao je majicu koju je imao na sebi, obmotao je oko mog vrata. Počeo je da steže majicom moj vrat i bukvalno me je tako i podigao sa stepeništa. Držala sam dete, stiskajući ga, da ne bi nešto i njemu uradio. Kad me je podigao majicom, tada me je srušio na zemlju i uspela sam svoj palac da podvučem pod majicu da bih nekako došla do daha - prepričava mučnu scenu pretučena žena i dodaje da ju je smrti spasao komšija, koji je slučajno naišao.

- Amer me je onda pustio i otišao je u moj stan. Videla sam da drži nož i zove me da dođem. Međutim, neko je pozvao policiju, koja je stigla baš u tom trenutku - kaže vidno potresena žena.