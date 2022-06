BELIVUK: DA JE PRIŠLA BLIŽE, MORALI BISMO I NJU DA UBIJEMO! Komšinica videla kako pale Mihajlovića u Surduku i zamalo izbegla smrt

Komšinica iz Surduka, koja je kasnije ispitana u istrazi, prišla je ogradi imanja na kome su početkom aprila 2019. godine pripadnici klana Veljka Belivuka na ćumuru i automobilskim gumama palili telo svoje, najverovatnije, prve žrtve Gorana Mihajlovića, a Belivuk, koji je pričao s njom, predstavio joj se kao radnik koji je došao da očisti dvorište!

Podsetimo, klan Belivuk-Miljković optužen je za ubistva Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića, Aleksandra Gligorijevića, Milana Ljepoje i Zdravka Radojevića, a pre nekoliko dana potvrđena je i optužnica kojom se terete za ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića. Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, ova žena je ispitana u istrazi koja je vođena protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a ona je pred nadležnima detaljno opisala taj dan.

Videla vatru

- Kada su Belivuk, Miljković i njihova ekipa početkom aprila 2019. godine ubili Gorana Mihajlovića u Ritopeku, telo su kamionom prebacili u vikendicu u Surduku, a tamo su ga spalili na gumama i ćumuru, da bi Belivuk lično macolom mrvio ostatke kostiju. Dok su se u dvorištu oslobađali ostataka tela, na ogradi se pojavila komšinica koja stanuje pored jer je videla vatru - priča dobro obavešteni izvor Kurira.

Mihajlović foto: Privatna Arhiva

- Belivuk je prišao ženi i kratko porazgovarao s njom, a potom se vratio svojoj ekipi.

Promenili stil Mihajlović jedini nije samleven Goran Mihajlović za sada je jedina žrtva koja nije samlevena posle ubistva. Naime, ostalih šest muškaraca, prema informacijama iz istrage, klan je posle mučenja kasapio, mleo i bacao u Dunav. - S obzirom na to da je Mihajlović za sada prva žrtva, verovatno su videli da je ovakav način uklanjanja tragova komplikovan, te su odlučili da posle njega sav posao obavljaju u Ritopeku - kaže izvor i podseća da je istraga utvrdila da je Belivuk lično mrvio Mihajlovićeve kosti, te da su ostatke bacili u Dunav s Pančevačkog mosta.

Kako naš izvor otkriva, ova žena je tokom istrage pronađena i detaljno ispitana.

- Žena nije imala nikakva saznanja o zločinu, niti je imala pojma da je bila svedok tako monstruoznog dela, ali se sećala tog dana. Kako je rekla, na ogradi je razgovarala s jednim zgodnim mladićem, koji je rekao da je radnik koga je vlasnik placa angažovao za čišćenje. Objasnio joj je da je tu s kolegama i da oni sređuju. Žena je izjavila da se izuzetno iznenadila da su radnici tako lepi, zgodni, lepo obučeni i fini - naveo je sagovornik našeg lista.

O istom ovom događaju, kako smo već pisali, svedočio je i Nikola Spasojević, kum Marka Miljkovića, koji je pred Tužlaštvom za organizovani kriminal odlučio da progovori o detaljima zločina.

foto: Zorana Jevtić, MUP Srbije

- Sekao sam drveće i grane kako bi vatra bila što jača. To je trajalo do kasno uveče. Pre nego što će se smračiti, komšinica s desne strane, koja ili živi u toj susednoj vikendici ili je samo svratila, u jednom momentu je prišla ogradi. Ja sam se nalazio iza šupe, blizu te ograde, gde sam čuo da Veljko razgovara s tom gospođom. Posle određenog vremena, prestaje da priča s njom, vraća se i komentariše: "Da je prišla bliže, morali bismo i nju!" - ispričao je svedok, okrivljeni Nikola Spasojević, detalje uklanjanja Mihajlovićevog tela u dvorištu vikendice u Surduku.

Spasojević vozio kamion

Spasojević je, da podsetimo, pre toga detaljno opisao kako je Mihajlović ubijen.

- On je objasnio da mu je Belivuk rekao da kupi radne kombinezone, čizme, kape, najlon, kabl, lanac, rukavice, macole, korišćene automobilske gume i džakove sa ćumurom. Mihajlović je namamljen u kuću u Ritopeku, gde je vezan selotejp trakom, a potom mu je traženo da preda mašinu za pravljenje ekstazija. On je kasnije ubijen, a Spasojeviću je naređeno da doveze kamion, kupi pesak i napuni prikolicu njime, kako bi Mihajlovića prevezli do Surduka - priča izvor Kurira. Telo Gorana Mihajlovića, koji je otrovan, pa umotan u najlone, stavljen je u prikolicu i prekriven peskom.

- Spasojević je priznao da je on vozio kamion s telom, a da su Belivuk i Miljković išli "golfom" ispred njega. Kada su stigli u Surduk, napravili su lomaču od guma, ćumura, granja, stavili telo na nju, polili benzinom i zapalili.

Čestitke posle ubistva Mitića Svaka čast, braćo, ovo ni "zemunci" nisu radili Belivuk, Miljković i njihov klan, osim za ubistvo Gorana Mihajlovića, optuženi su i za ubistvo Nikole Mitića, koga su 10. avgusta 2020. godine usred bela dana oteli ispred američke ambasade u Beogradu, mučili na stadionu Partizana u prostorijama koje su zvali "baza", a potom ubili u klanici u Ritopeku. Oni su posle zločina razmenjivali poruke preko aplikacije Skaj, verujući da policija ne može da presretne ovu komunikaciju. Motiv ubistva Mitića bio je to što su pripadnici klana primetili da prati Belivuka i Miljkovića. Kada su ga oteli, Belivuk je čestitao svima koji su učestvovali u "akciji". - Svaka čast svima - poručio je Belivuk na njihovoj grupi za dopisivanje. - Braćo, hvala. Svaka čast svima, ovo je desetka - dodao je Miljković. Belivuk: - Usred belog dana, pred ljudima, nema bezobraznije, sad ćemo da se maknemo. Mitić foto: Nestali Srbija Belivuk i Miljković su, prema svedočenju svedoka-saradnika Nikole Spasojevića otputovali u Tursku na letovanje. Pre toga, Belivuk je sa ostalim pripadnicima grupe podelio zadovoljstvo, ali im dao i instrukcije kako da se ponašaju. - Ovo danas nema dalje, ovo je nešto što se ne dešava, rade nas, brate, šest meseci. Mi jedan dan uzmemo da ih radimo i oderemo im čoveka, i to uzmemo ga, ovo niko, ovo "zemunci" nisu radili, ova naša braća starija, što se kaže, ne rade, neka, malo nam skače moral, najbitnije da ostane ovako, da ceo grad, svi živi znaju za Kratosa (Marka Miljkovića, prim. aut) i mene, nek nas rade, mi smo naučili da se pazimo, imamo, brate, i finansije i logistiku da se pazimo, bitno je da vi ovako ostanete neutralni za javnost, a da kidamo.

foto: Kurir